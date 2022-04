नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली में कोरोना के पूरी तरह से काबू में आने के बाद द‍िल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राध‍िकरण (DDMA) की ओर से करीब-करीब सभी प्रत‍िबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटा ल‍िया गया है. ऐसे में हाल ही में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को रोकने के ल‍िए मास्‍क के प्रयोग की अन‍िवार्यता और उसके उल्‍लंघन पर लगाए जाने वाले 500 रुपए के जुर्माने के आदेश को भी समाप्‍त कर द‍िया है. लेक‍िन सलाह दी है क‍ि सार्वजन‍िक स्‍थलों पर सुरक्षा के ल‍िहाज से मास्‍क लगाकर रखें. इस आदेश के बाद अब द‍िल्‍ली मेट्रो (Delhi Metro) में सफर करने वाले यात्र‍ियों की ओर से ट्वीटर पर कई सवाल क‍िए जा रहे हैं.

उधर, द‍िल्‍ली मेट्रो की ओर से यात्र‍ियों के ल‍िए ट्रेनों में अनाउंसमेंट हो रही है क‍ि मास्‍क लगाना अन‍िवार्य है. इस अनाउंसमेंट को लेकर यात्र‍ियों में यह भी बैचनी है क‍ि जब डीडीएमए ने मास्‍क की अनिवार्यता और उसके उल्‍लंघन पर लगाए जाने वाले 500 रुपए के जुर्माने के आदेश को वापस ले लिया है तो क्‍या मेट्रो मास्‍क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाएगी? यात्र‍ियों के मन में सवाल है क‍ि क्‍या डीडीएमए की रोक के बावजूद मेट्रो मास्‍क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाएगी.

ये भी पढ़ें: Delhi Metro की ग्रीन लाइन से सफर करने वाले यात्री पढ़ लें ये खबर, ट्रेन के टाइम टेबल में हुआ बड़ा बदलाव

इस तरह के सवाल सोशल मीड‍िया खासकर ट्वीटर पर डीएमआरसी के ऑफ‍िश‍ियल ट्वीटर हैंडल पर यात्री पूछ रहे हैं. मास्‍क नहीं लगाने के डीडीएमए के नए आदेशों पर द‍िल्‍ली मेट्रो ने भी साफ और स्‍पष्‍ट क‍िया है क‍ि मेट्रो में मास्‍क लगाना चाह‍िए क्‍यूंक‍ि यह स्‍वास्‍थ्‍य के ल‍िए सही है. लेक‍िन अगर मास्‍क लगाकर नहीं चल रहे हैं तो आपसे जुर्माना नहीं ल‍िया जाएगा.

Hi. As per DDMA guidelines it is advised (w.e.f 02/04/2022) to follow Covid Appropriate Behaviour like wearing of mask, hand sanitization etc. Passengers are also requested to follow Covid norms for their own safety as well as for the safety of their co-passengers. (1/2)

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) April 3, 2022