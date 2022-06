दिल्ली: ब्लू लाइन पर डेढ़ घंटे तक मेट्रो सेवा बाधित, फोटो-वीडियो में देखें कैसे परेशान हुए यात्री

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी की वजह से सोमवार को पीक आवर्स में करीब डेढ़ घंटे तक बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सोमवार की शाम करीब साढ़े छह बजे से रात आठ बजे तक ब्लू लाइन पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं प्रभावित रहीं, जिसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बता दें कि ब्लू लाइन, दिल्ली में द्वारका सेक्टर -21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है और यमुना बैंक स्टेशन पर वैशाली को भी जोड़ती है. हालांकि, डीएमआरसी ने लेटेस्ट ट्वीट में बताया है कि अब ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा सामान्य रूप से बहाल है.

मेट्रो सेवा के प्रभावित होने पर डीएमआरसी ने एक बयान जारी कर कहा कि यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं सोमवार शाम 6.35 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावित रहीं. इसकी वजह थी कि अप लाइन (द्वारका की ओर जाने वाली) पर टूटे हुए संपर्क तार (ओवरहेड तार) की मरम्मत का काम किया जा रहा था. यमुना बैंक खंड में ओएचई में खराबी के कारण इस अवधि में पूरी ब्लू लाइन प्रभावित हुई. इस दौरान ट्रेनें सामान्य से धीमी गति से चलाई गईं.

Jam and trouble on the roads after the fault in the Blue Line of Delhi Metro. Passengers helpless outside Barakhamba Road metro station.#delhimetro #delhimetrofail pic.twitter.com/7mlm7LxVXJ — prashant sharma (@prashan86388870) June 6, 2022

मेट्रो सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा और कई स्टेशनों पर विशेष रूप से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई. दफ्तर से निकले लोग अपने घर जाने के लिए हलकान दिखे. इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बाहर सड़क पर भी गाड़ियों के लिए लोगों की बड़ी भीड़ देखी गई. सड़कों पर लंबा जाम लग गया, बसों में खचाखच भीड़ थी, लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही थीं, कुछ लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकलते दिखे.

Panic in #DelhiMetro blue line due to a spark. Passengers escaped through the emergency exit.@OfficialDMRC @indiatvnews pic.twitter.com/rrB3H1AXtz — Laasiya Priya | లాస్య (@laasiyapriya) June 6, 2022

कई यात्रियों ने मेट्रो से संबंधित इस समस्या और अपनी परेशानी को ट्वीट के जरिए बताया. एक ट्विटर यूजर @shamimua ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक भीड़भाड़ वाली भीड़ की तस्वीर साझा की. साथ ही ट्वीट किया, ‘ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा बाधित है और राजीव चौक पर भारी भीड़ है. इसलिए यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह है.

Technical snag stated as reason of stoppage of metro train for the last 30 minutes on Blue Line by @OfficialDMRC official at Indraprastha Metro Station. Hundreds of commuters stranded at the station & waiting for another train to arrive pic.twitter.com/74FSlm1dLN — Munmun Bhattacharya (@Munmun_Bhat) June 6, 2022

वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर @Munmun_Bhat ने भी मेट्रो सेवा के प्रभावित होने के तस्वीरें साझा कीं. साथ ही डीएमआरसी यानी @OfficialDMRCofficial को टैग करते हुए लिखा कि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर पिछले 30 मिनट के लिए मेट्रो रुकने की वजह तकनीकी खराबी बताई गई है. स्टेशन पर फंसे सैकड़ों यात्री और दूसरी ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

⁦@NavbharatTimes⁩ ⁦@timesofindia⁩ ⁦@htTweets⁩ Blue line disrupted. Heavy rush at Rajiv chowk. Passengers are advised to take alternative routes pic.twitter.com/SUD1EZWpXu — shamim uddin ansari (@shamimua) June 6, 2022



अन्य यूजर @OyePahaadi ने ट्वीट किया कि राजौरी गार्डन मेट्रो प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक भीड़ है. एक मेट्रो T3C25 में खराबी है. एक अन्य यात्री @shreyanshpriyam ने ब्लू लाइन पर एक स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि भीड़ प्रबंधन का कोई उपाय नहीं है.

