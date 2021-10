नई दिल्‍ली. रविवार को मेट्रो से यात्रा करने के लिए निकलने से पहले यात्रियों परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कल दिल्‍ली मेट्रो नेटवर्क के पीली लाइन (Yellow Line) स्थित कुछ स्‍टेशनों पर सुबह रेल सेवाएं नहीं मिलेंगी. दिल्‍ली मेट्रो की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि मेट्रो की पीली लाइन पर बने मॉडल टाउन (Model Town) से लेकर विश्‍वविद्यालय मेट्रो स्‍टेशन (Vishwavidyalaya Metro Station) तक मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे.

दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से बताया गया कि दिल्‍ली मेट्रो की पीली लाइन पर पहले से तय किए गए मरम्‍मत कार्य के चलते मेट्रो यात्रियों को असुविधा हो सकती है. डीएमआरसी की ओर से रविवार को मरम्‍मत कार्य के चलते रविवार सुबह साढ़े 7 बजे तक यात्री सेवाओं को बंद करने का फैसला किया गया है. हालांकि इसके बाद ट्रेनें पहले की भांति चलेंगी. इतना ही नहीं जीटीबी नगर स्‍टेशन (GTB Nagar Station) भी इस अवधि में बंद रहेगा और यहां यात्रियों को मेट्रो में सफर करने के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा.

Public Service Announcement

There will be no service between Model Town & Vishwavidyalaya on Yellow Line tomorrow (Sunday) till 7:30 AM due to pre planned maintenance work. GTB Nagar Station will remain closed during this period. Services will be normal on rest of the network.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) October 23, 2021