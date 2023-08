नई दिल्ली. दिल्ली मेट्रो में आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी-कभी वीडियो मजेदार होते हैं तो कभी शर्मनाक और हैरान कर देने वाले होते हैं. इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दो महिलाएं आपस में तू-तू-मैं-मैं करती हुई नजर आ रही हैं. दोनों महिलाओं को एक-दूसरे को धक्का देते हुए देखा जा सकता है. साथ ही दोनों एक-दूसरे से पूछ रही हैं कि क्या वह उसे मारेगी?

यह लड़ाई मेट्रो में जगह को लेकर हुई थी. दोनों को अपनी बात कहने की कोशिश करते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाते देखा जा सकता है. वीडियो को ‘X’ (ट्विटर) पर अपलोड किया गया है. अपलोड होने के बाद से, वीडियो को सोशल मीडिया पर 4 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, “10वीं के बाद करियर सलाह: दिल्ली मेट्रो में कैमरा लेकर डेली व्लॉग करो! जी हां दोस्तों चलो शुरू करते हैं!” एक अन्य यूजर ने ट्वीट कर व्यंग्य कसते हुए लिखा, “दिल्ली मेट्रो क्या चीज है भाई.”

Kalesh b/w Two Woman inside Delhi metro over not giving place to stand pic.twitter.com/8a11cfg1Hz

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 15, 2023