Weather News: दिल्ली-NCR में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश, आज भी बरसेंगे बादल; जानें मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से राहतों का दौर जारी है. दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में सोमवार की रात बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ीं जिससे तापमान में गिरावट आई. दरअसल, भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली में सोमवार रात फिर से आंधी और भारी बारिश होने की संभावना है. गाजियाबाद, नोएडा से लेकर दिल्ली के इलाकों में देर रात जोरदार बारिश देखने को मिली और इस दौरान हवा भी तेज चल रही थी.

इससे पहले दिल्ली में सोमवार सुबह-सुबह भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद सोमवार को लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसके चलते सुबह के समय सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ. बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही और कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली.

#WATCH | Rain and strong wind continue their spell in the National Capital. Visuals from near Rail Bhawan. pic.twitter.com/uJTASq7RF7

सोमवार की सुबह हुई बारिश और आंधी ने चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत दी और पारा 11 डिग्री सेल्सियस नीचे ला दिया. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 26 मई तक शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे और 28 मई तक 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. इतना ही नहीं, मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश हो सकती है. बारिश और गरज के साथ राष्ट्रीय राजधानी में उड़ानें देरी से चल रही हैं.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ आई तेज आंधी के चलते कई मकान ढह गए और कुछ स्थानों पर पेड़ उखड़ गए जिसकी वजह से कम से कम आठ लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न इलाकों में जलभराव और बिजली गुल होने की खबरें भी मिली हैं जबकि पेड़ गिरने के चलते सड़क किनारे खड़े आठ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

मौसम विभाग ने कहा कि बीते कुछ दिन से अभूतपूर्व भीषण गर्मी का सामना कर रही राष्ट्रीय राजधानी में इस सीजन में यह पहली मध्यम तीव्रता की आंधी थी. इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. दमकल अधिकारियों ने कहा कि शहर के ज्वालापुरी, शंकर रोड और मोती नगर इलाकों में मकान गिरने की घटनाओं में आठ लोग घायल हो गए.

#WATCH | Delhiites continue to witness rain and thunder as they get respite from intense heat. Visuals from near Dhaula Kuan area pic.twitter.com/QKz8tUJ6Zt

