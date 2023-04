हाइलाइट्स दिल्ली में आज भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्‍मीद मौसम विभाग ने कल 19 अप्रैल को आंधी के साथ बार‍िश होने का पूर्वानुमान जताया 20 से 22 अप्रैल तक अध‍िकतम तापमान घटकर 38 ड‍िग्री तक पहुंचने की उम्‍मीद

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍लीवालों को गर्मी से थोड़ी राहत म‍िलने की उम्मीद दिख रही है. च‍िलच‍िलाती गर्मी मौसम व‍िभाग के पूर्वानुमानों को भी गच्‍चा दे जा रही है. सोमवार को राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्‍मीद जताई गई थी. इसके चलते तापमान में ग‍िरावट आने की उम्‍मीद जताई जा रही थी. लेक‍िन सोमवार को रव‍िवार के 40.4 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस तापमान के मुकाबले 40.6 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस तापमान र‍िकॉर्ड हुआ.

वहीं, आज मंगलवार को भी मौसम व‍िभाग ने राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है. लेक‍िन अध‍िकतम तापमान के 41 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस र‍िकॉर्ड होने की भव‍िष्‍यवाणी की है. इससे द‍िल्‍ली एनसीआर (Delhi-NCR) में राहत की उम्‍मीद नजर नहीं आ रही है. इस वजह से अभी तापमान में कमी नहीं आने के चलते राजधानीवास‍ियों को गर्म हवाओं और लू का दंश झेलना पड़ेगा. सुबह के वक्‍त भी सूरज के तेवर चढ़े होने के चलते कोई राहत म‍िलती नहीं द‍िख रही है.

उधर, मौसम व‍िभाग (IMD) के स्‍थानीय केंद्र द‍िल्‍ली की ओर से अगले 6 द‍िनों तक द‍िल्‍ली के तापमान में उतार चढ़ाव ही नहीं बल्‍क‍ि आज के बाद उसमें ग‍िरावट आने का पूर्वानुमान जताया है. इस सप्‍ताह जहां तापमान ग‍िरकर 37 ड‍िग्री तक र‍िकॉर्ड क‍िया जा सकता है. आंधी के साथ बार‍िश (Thunderstorm with rain) आने की भी भव‍िष्‍यवाणी की गई है. दो द‍िन तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल भी छाए रहने की उम्‍मीद जताई गई है.

Delhi Weather Forecast: द‍िल्‍लीवालों के ल‍िए राहत! च‍िलच‍िलाती गर्मी और लू के बीच होगी बार‍िश, जानें 6 द‍िन कैसा रहेगा मौसम का हाल

आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है क‍ि आगामी 23 अप्रैल तक अध‍िकतम तापमान (Maximum Temperature) 41 ड‍िग्री से घटकर 37 ड‍िग्री तक र‍िकॉर्ड क‍िया जा सकेगा. यह आज सोमवार को 41 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस तक रहने के बाद अगले 5 द‍िनों तक 37 और 38 ड‍िग्री तक दर्ज क‍िया जा सकेगा.

मौसम व‍िभाग ने आज मंगलवार का अध‍िकतम तापमान 41 ड‍िग्री तो न्‍यूनतम 22 डि‍ग्री सेल्‍स‍ियस तक ही र‍िकॉर्ड क‍िया जा सकता है. हालांक‍ि सोमवार की भांत‍ि आज मंगलवार को भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्‍मीद जताई गई है. लेक‍िन कल सोमवार को मौसम पूर्वानुमान के बाद भी क‍िसी प्रकार का कोई बदलाव ना देखते हुए तापमान यथावत रहा. और लोगों को च‍िलच‍िलाती गर्मी, गर्म हवा, लू का दंश झेलना पड़ा. वहीं अब अगले 5 द‍िनों में लोगों को आंधी के साथ बार‍िश, हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने और मौसम साफ रहने से गर्मी से कुछ राहत की उम्‍मीद जताई है.

पारा ग‍िरने और हल्‍की बार‍िश (Light Rain) होने से लोगों को च‍िलच‍िलाती गर्मी और हीटवेव (Heatwave) से कुछ राहत म‍िल सकती है. 19 अप्रैल को आंधी के साथ बार‍िश (Thunderstorm with rain) होने से तापमान 38 ड‍िग्री तक तो 20 व 21 अप्रैल को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए (Generally cloudy sky with Light Rain or Drizzle) रहने से तापमान 37 ड‍िग्री तक होने की भव‍िष्‍यवाणी की गई है. हालांकि 22 अप्रैल को भी मौसम साफ (Mainly Clear sky) रहेगा ज‍िसके चलते तापमान 37 ड‍िग्री ही दर्ज क‍िया जा सकता है. लेक‍िन 23 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ तापमान 38 ड‍िग्री र‍िकॉर्ड क‍िया जा सकता है.

सोमवार को द‍िल्‍ली का न्‍यूनतम तापमान भी 21.9 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया था. आज भी न्‍यूनतम तापमान के 22 ड‍िग्री र‍िकॉर्ड क‍िए जाने की संभावना जताई गई है. अध‍िकतम तापमान के आज भी 41 ड‍िग्री र‍िकॉर्ड होने की संभावना है. मौसम में आर्द्रता अनुपात सुबह साढ़े 8 बजे तक सोमवार को प‍िछले 24 घंटे के भीतर 46 फीसदी र‍िकॉर्ड क‍िया जोक‍ि शाम 5.30 बजे 28 फीसदी दर्ज क‍िया गया.

Tags: Delhi news, Delhi weather, Delhi Weather Update, IMD forecast