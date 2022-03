Big News: डॉ. रणदीप गुलेरिया अभी बने रहेंगे AIIMS के निदेशक, 3 महीने के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल

दिल्ली: दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria gets three months extension as AIIMS director) की निदेशक बद से अभी विदाई नहीं होगी, क्योंकि उनके कार्यकाल को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. डॉ. रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria) अगले तीन महीने या फिर नए निदेशक की नियुक्ति तक एम्स के निदेशक के रूप में बने रहेंगे. यहां बताना जरूरी है कि 28 मार्च, 2017 को कार्यभार संभालने वाले डॉ. गुलेरिया ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि एम्स में अगले निदेशक को चुनने की प्रक्रिया जारी है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति संभावित उम्मीदवारों की एक सूची कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजेगी. सूत्रों की मानें तो एम्स के 17 समेत देशभर के 30 से ज्यादा टॉप डॉक्टरों ने आवेदन किया है. नए निदेशक का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा.

दरअसल, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया रेसपिरेट्री विभाग के एक्सपर्ट हैं और इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाई थी. एम्स डायरेक्टर गुलेरिया महामारी के दौरान मीडिया के सामने आकर लोगों को बार-बार जागरूक किया करते थे और कोरोना को लेकर देश को जानकारी देते थे.

Tags: AIIMS, Delhi news, Dr Randeep Guleria