नई दिल्ली. दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक घर में संदिग्‍ध बैग के मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया. तुरंत इस बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंच कर पुलिस ने स्थिति को संभाला और वहां मौजूद लोगों को संदिग्‍ध बैग से दूर कर एनएसजी को सूचित किया गया. जानकारी के अनुसार बम निरोधक दस्ते को भी इस बात की सूचना दे दी गई है. लावारिस बैग की सूचना के साथ ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए इलाके की घेराबंदी की. अब बैग की जांच की जा रही है.

विस्फोटक होने की आशंका

वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस को इस बात का शक है कि बैग में विस्फोटक हो सकता है. जिसके चलते एहतियात के तौर पर इलाके को खाली करवाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच गई है और संदिग्ध बैग को मौके से हटाया जा रहा है. इसी के साथ अब रोबोट पहले इसकी जांच करेंगे.

A suspicious bag was found on the road in Old Seemapuri area of Delhi. NSG has been informed, Police verification is under process

Details awaited

— ANI (@ANI) February 17, 2022