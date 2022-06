दिल्ली पुलिस ने 3 लड़कों को किया गिरफ्तार, जहांगीरपुरी की गलियों में मचा रहे थे हुड़दंग

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके से गाली-गलौज और हुड़दंग करने के आरोप में तीन लड़कों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून (शुक्रवार) को एक कॉल आया था, जिसके बाद 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया. वे सभी लड़के जहांगीरपुरी में पड़ोस की गलियों में घूमते हुए चिल्ला रहे थे. इतना ही नहीं वो गालियां भी दे रहे थे. फिलहाल किसी अप्रिय और सांप्रदायिक घटना की सूचना नहीं मिली है. बता दें कि दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका अभी काफी संवेदनशील माना जा रहा है. कुछ समय पहले ही यहां दंगे हुए थे.

वहीं, कुछ दिनों पहले जहांगीरपुरी इलाके का एक सीसीवीटीव फुटेज सामने आया था, जिसमें कुछ लोग वाहनों पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे थे. इस पत्थरबाजी की वजह आपसी झगड़ा बताया गया था और इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपों को गिरफ्तार भी किया था.

Delhi | Police arrested 3 boys after a call was received from Jahangirpuri, yesterday, June 24, that they were shouting & hurling abuses while loitering in bylanes & streets of a neighbourhood in Jahangirpuri. No untoward & communal incident reported: Delhi Police

— ANI (@ANI) June 25, 2022