भगोड़े गैंगस्टर राहुल जाट पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, Cafe से पत्नी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली. गाजियाबाद के पास एक कैफे से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने निधि उर्फ ​​भारती को गिरफ्तार​ किया है. निधि पर अपहरण और हत्या के केस दर्ज है. वह गैंगस्टर राहुल जाट की पत्नी है, उसे 2018 में भगोड़ा घोषित किया गया था. दिल्ली पुलिस सागर उर्फ ​​चुन्नू के अपहरण और हत्या के मामले में लम्बे समय से निधि की तलाश कर रही थी.

दिल्ली पुलिस ने निधि को गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के पास एक कैफे से गिरफ्तार किया है. स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार पुलिस को गोविंदपुरम एरिया में निधि के आने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने निधि के गतिविधियों पर नजर रखना शुरू ​कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने कैफे पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया. निधि को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

27 साल की निधि का पति राहुल भी गैंगस्टर है. कुख्यात गैंगस्टर्स रोहित चौधरी और अंकित गुर्जर का सहयोगी था. जानकारी के अनुसार निधि ने अपने पति राहुल जाट और सात अन्य लोगों के साथ मिलकर 1 अप्रैल 2015 को जीटीबी एंक्लेव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक क्षेत्र से सागर का अपहरण कर लिया था. इसके बाद आरोपी सागर को बागपत इलाके में ले गए थे. इसके बाद ने इन्होंने मिलकर सागर की सड़क किनारे गाड़ियों से कुचलकर हत्या कर दी. इसके बाद घटना को इस तरह रूप दिया गया कि वह एक्सीडेंट लगे.

Delhi | The woman accused wanted in a case of abduction and murder was arrested by Delhi Police Special Cell. She was declared a Proclaimed Offender in the year 2018 in this case. She is the wife of gangster Rahul Jaat: DCP Special Cell Jasmeet Singh

— ANI (@ANI) March 20, 2022