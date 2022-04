जहांगीरपुरी हिंसा: हाथ में बंदूक लिए नीले कुर्ते वाला शख्स गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

नई दिल्ली. जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों को दिल्ली पुलिस लगातार पकड़ रही है. स्थानीय इनपुट, वीडियो और तफ्तीश के आधार पर पुलिस हिंसा भड़काने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है. इस कड़ी में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 28 वर्षीय सोनू उर्फ इमाम उर्फ यूनुस को गिरफ्तार किया है. यह वही शख्स है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में ​नीला कुर्ता पहने एक शख्स नजर आ रहा था जो ओपन फायरिंग कर रहा था. इसी के कारण वहां पर और डर का माहौल पैदा हो गया था.

दिल्ली पुलिस के अनुसार सोनू नाम का यह व्यक्ति जहांगीरपुरी के सी-ब्लॉक का रहने वाला है. पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) उषा रंगनानी के अनुसार रविवार को सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें जहांगीरपुरी में दंगों के दौरान नीली शर्ट में एक व्यक्ति गोलियां चलाते हुए दिखा था. उसे उत्तर-पश्चिम जिले के विशेष कर्मचारियों ने पकड़ लिया है.

पुलिस के अनुसार सोनू उर्फ इमाम उर्फ यूनुस के पास से एक हाईटेक पिस्टल बरामद हुई है. उस पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूछताछ में सोनू ने माना है कि उसने घटना के दौरान कुशाल चौक के पास अपनी पिस्तौल से फायरिंग की थी.

Sonu alias Imam alias Yunus brought to Jahangirpuri PS in Delhi.

His video was being circulated on social media after he opened fire during a riot in the Jahangirpuri area in Delhi, on April 16. pic.twitter.com/XUvtkxwd4R

— ANI (@ANI) April 18, 2022