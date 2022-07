दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को लेकर पहुंची सीतापुर, ये है मामला

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर लेकर आई है. यहां पर उनके खिलाफ ​ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर केस किया गया था. जुबैर ने महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप को लेकर ट्वीट किया था.

बता दें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. साथ ही दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकर जुबैर पर तीन और धाराएं लगा दीं हैं. दिल्ली की अदालत ने आरोपी के कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

#WATCH | UP: Delhi Police bring Alt News co-founder Mohammed Zubair to Sitapur in connection with a case registered against him here for allegedly inflaming religious sentiments through his tweet on Mahant Bajrang Muni, Yati Narsinghanand Saraswati and Swami Anand Swaroop. pic.twitter.com/UyVfrcpsHD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2022