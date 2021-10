दिल्ली पुलिस ने 1861 में उर्दू में दर्ज की थी पहली FIR,अपराध ऐसा कि जानकर रह जाएंगे हैरान

नई दिल्‍ली. दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) से संबंधित एक फोटो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि पुलिस द्वारा फाइल की गई पहली एफआईआर (FIR) बताई जा रही है. यही नहीं, इस वायरल फोटो को खुद दिल्ली पुलिस ने भी शेयर किया है. दरअसल 160 साल पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी.

वायरल तस्वीर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस द्वारा 160 साल पहले यानी 18 अक्टूबर, 1861 को पहली एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, यह एफआईआर उर्दू भाषा में लिखी गई है और जिस अपराध के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई है वो काफी हैरान करने वाला है. इस FIR में शख्स ने अपना हुक्का और अन्य बर्तन के चोरी होने के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी.

बता दें कि थिंक टैंक और स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी डीपस्ट्रैट के चेयरमैन यशोवर्धन आजाद (Yashovardhan Azad) ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. इससे पहले यह तस्वीर मूल रूप से 2017 में दिल्ली पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई थी. आजाद ने लिखा, ‘दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली प्राथमिकी का 1861 रिकॉर्ड. एक अमूल्य टुकड़ा और एक कीमती जानकारी.’

1861 record of first FIR filed by Delhi police. A priceless piece and a treasured information ⁦@CPDelhi⁩ pic.twitter.com/m0MRp6Lcpu

— Yashovardhan Azad (@yashoazad) October 22, 2021