नई द‍िल्‍ली. आगामी स्‍वतंत्रता द‍िवस (Independence Day) को लेकर राजधानी द‍िल्‍ली में सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. द‍िल्‍ली पुल‍िस (Delhi Police) की ओर से सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम क‍िए जा रहे हैं. क‍िसी भी अप्र‍िय घटना से न‍िपटने के ल‍िए अभी से ही द‍िल्‍ली के बॉर्डर एर‍िया से प्रवेश करने वाले वाहनों आद‍ि की चेक‍िंग अभ‍ियान को सख्‍त कर द‍िया गया है. वहीं, क‍िसी प्रकार के धरना प्रदर्शन आद‍ि क‍िए जाने की आशंका को लेकर भी द‍िल्‍ली पुल‍िस पूरी तरह से अलर्ट है.

देश के ओलंप‍िक पदक व‍िजेता पहलवान साक्षी मलिक, व‍िनेश फोगाट और बजरंग पुन‍िया आज गुरुवार दोपहर साढ़े 12 बजे राजघाट पर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करने जा रहे हैं. लेक‍िन इससे पहले ही द‍िल्‍ली पुल‍िस के सेंट्रल ज‍िला की ओर से राजघाट (Rajghat), लाल‍ क‍िला आद‍ि के आसपास धारा 144 को लागू कर द‍िया गया है.

द‍िल्‍ली पुल‍िस के सेंट्रल ज‍िला डीसीपी की ओर से ट्वीट क‍िया गया है क‍ि स्‍वतंत्रता द‍िवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, लाल क‍िला आद‍ि के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते पुल‍िस की ओर से ऐसी व्‍यवस्‍था की गई है. वहीं, पुल‍िस ने साफ और स्‍पष्‍ट कर द‍िया है कि इन क्षेत्रों में क‍िसी प्रकार की भीड़भाड़ करने की अनुमत‍ि नहीं है. दिल्ली पुलिस की ओर से धारा 144 लगाए जाने के बाद अब यह भी साफ हो गया है क‍ि इन इलाकों में किसी तरह के विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं होगी.

In view of Independence Day celebrations, Section 144 CrPC has been invoked in areas nearby Rajghat, ITO, Red-fort etc.

No gathering of any kind is permitted in these areas. @DelhiPolice #Delhipoliceupdates @ANI @PTI_News

— DCP Central Delhi (@DCPCentralDelhi) August 9, 2023