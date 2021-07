Delhi Police: ड्रग सप्लायर साजिद-वाजिद को नारकोटिक्स सेल ने दबोचा, दो करोड़ की हीरोइन बरामद

दिल्ली में इन दिनों ड्रग्स (Drugs) की बड़ी मात्रा में हर रोज बरामदगी हो रही है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल (Narcotics Cell) ने अब दो ऐसे चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो कि बरेली (Bareilly) से दिल्ली लाकर ड्रग्स की बड़ी मात्रा में सप्लाई करना चाहते थे.साजिद खान और वाजिद खान नामक कुख्यात ड्रग निर्माता तस्करों को नारकोटिक्स सेल ने धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है. क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने इन दोनों के पास से अच्छी क्वालिटी की 1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ₹2 करोड़ की कीमत आंकी गई है.दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल के डीसीपी चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि टीम ने दिल्ली के गाजीपुर इलाके में गुप्त रूप से सक्रिय प्रतिबंधित हेरोइन की आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ किया है. इनके कब्जे से एक किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है. इस संबंध में FIR No. 131/2021, दिनांक 14/07/2021, धारा 21/25/29 NDPS Act के तहत P.S Crime Branch में मामला दर्ज किया गया है.डीसीपी चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि दिल्ली में सक्रिय नशीली दवाओं के तस्करों/आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए नारकोटिक्स सेल, क्राइम ब्रांच की टीम गाजीपुर, दिल्ली के क्षेत्र में जानकारी इकठ्ठा कर रही थी.पुलिस टीम की कड़ी मेहनत काे फल मिला और 13 जुलाई को, नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच में तैनात SI लेखराज को गुप्त सूचना मिली कि साजिद व वाजिद नामक दो हेरोइन सप्लायर किसी अनजान व्यक्ति को हेरोइन सप्लाई देने के लिए, शमशान घाट, गाजीपुर दिल्ली के पास आने वाले हैं. तुरंत मयंक बंसल, एसीपी/नारकोटिक्स सेल की देखरेख में, इंस्पेक्टर राकेश दुहान के नेतृत्व में SI लेखराज, HC Ravi Mann, Ct Sunil & Ct Sunny को शामिल करके एक टीम बनायीं गयी.डीसीपी बिश्वाल ने बताया पुलिस टीम ने शमशान घाट, गाजीपुर दिल्ली के पास जाल बिछाया और बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल पर आये साजिद खान s/o निसार खान r/o गाँव बेहरा, पोस्ट कादरगंज फरीदपुर बरेली UP उम्र 24 साल और वाजिद खान s/o इसरार खान r/o गाँव बेहरा, पोस्ट कादरगंज फरीदपुर बरेली UP उम्र 28 साल नामक दो ड्रग सप्लायरों को रंगे हाथों 01 किलो हेरोइन के साथ पकड़ लिया.पुलिस रिमांड के दौरान साजिद और वाजिद की निशानदेही पर गंगा नदी के किनारे जंगलों से हेरोइन बनाने में इस्तेमाल किये गये बर्तन व गैस सिलिंडर भी बरामद हुए हैं.डीसीपी के मुताबिक मामले में मादक पदार्थों की तस्करी की पूरी श्रृंखला की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है. आरोपी साजिद खान -वाजिद खान के पास से हेरोइन की बरामदगी से बरेली और दिल्ली के इलाकों में सक्रिय ड्रग सप्लायर्स के नेटवर्क में काफी सेंध लगी है.