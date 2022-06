कांग्रेस की उम्मीदों को झटका! ED दफ्तर तक रैली को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी मंजूरी

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने से पहले सियासत गरमा गई है. कांग्रेस मुख्यालय से ईडी हेडक्वाटर तक रैली निकालने की कांग्रेस की योजना को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली पुलिस ने 13 जून को प्रस्तावित इस रैली को अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने सांप्रदायिक और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है.

दरअसल, राहुल गांधी को ‘नेशनल हेराल्ड-एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ सौदे संबंधी मनी लॉड्रिंग के मामले में आज यानी 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होना है. ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया है कि पार्टी के सभी शीर्ष नेता और सांसद दिल्ली में ईडी के मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे और ‘सत्याग्रह’ करेंगे. राज्यों में भी कांग्रेस नेता सोमवार को जांच एजेंसी के कार्यालयों तक मार्च निकालेंगे और ‘सत्याग्रह’ करेंगे.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस डीसीपी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 13 जून को निकलने वाली कांग्रेस की एक रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा AICC मुख्यालय 24, अकबर रोड से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ED कार्यालय तक जाना था. जिले में सांप्रदायिक और क़ानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फ़ैसला लिया गया है.

Posters of Congress leader Rahul Gandhi outside his residence in Delhi.

Congress party leaders and workers will hold a rally from AICC Headquarters to the ED office, tomorrow in view of the communal tenions and law&order situation. pic.twitter.com/YiKVAshlXi

— ANI (@ANI) June 12, 2022