बिहार में 3 लोगों की हत्या के आरोपी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार

दिल्ली. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने बिहार मूल रहने वाले हत्यारे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुरेश तिवारी नाम के एक हत्यारे को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ तीन अलग अलग मामलों में तीन लोगों की हत्या करने (Murder For Extortion And Committing Armed Robbery In Bihar) का आरोप है.

स्पेशल सेल की टीम ने जब उस आरोपी को गिरफ्तार किया तब उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल (One Semi-Automatic Pistol) सहित दो कारतूस को बरामद किया गया है. स्पेशल सेल के डीसीपी के मुताबिक इस आरोपी को साउथ ईस्ट जिला अंतर्गत जैतपुर इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी सुरेश तिवारी मूल रूप से बिहार के छपरा में रिविलगंज इलाके का रहने वाला है.

सगे भाई की दुल्हन का भी हत्याकांड को सुरेश ने दिया था अंजाम

हत्या का आरोपी सुरेश तिवारी ने 18 अप्रैल साल 2016 को अपने सगे भाई की हत्या कर दिया था. सबसे बड़ी बात है उस हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया गया था, जब उसके गांव में भाई मुकेश तिवारी अपनी शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर आए थे और घर में दुल्हन की स्वागत समेत अन्य कार्यक्रम चल रहा थाय उसी वक्त सुरेश तिवारी ने अपने भाई की हत्या को अंजाम दिया था.

और भी मामले दर्ज

हालांकि, सुरेश तिवारी द्वारा हत्या की ये पहली घटना नहीं थी. साल 2005 में जुआ और सट्टा से संबंधित मामले में पैसों के लेनदेन से जुड़े मामले में सुधीर राय नाम के एक युवक की हत्या को सुरेश तिवारी द्वारा दिया गया था.

