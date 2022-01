शाहदरा पीड़िता की आत्महत्या की खबर सोशल मीडिया पर वायरल, दिल्ली पुलिस ने सच से उठाया पर्दा

नई दिल्ली. दिल्ली के शाहदरा जिले में कस्तूरबा नगर में एक 20 वर्षीय युवती के साथ 26 जनवरी के दिन बदसलूकी की गई थी. इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Video) के जरिए सामने आया था. वीडियो में जो दिखा उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया था. इसमें देखा गया था कि कैसे एक युवती को लोगों बीच में अपमानित किया जा रहा है. उसे मारा और पीटा जा रहा है. आरोपियों ने युवती का पहले अपहरण कर लिया था फिर उसके साथ गैंगरेप किया. इन सबसे भी मन नहीं भरा तो युवती को गंजा कर मुंह काला कर के चप्पलों की माला डालकर पूरे बाजार में घुमाया गया.

मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अब कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की थी. चौंकाने वाली बात ये थी कि महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में 9 महिलाओं को ही गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में नाबालिग लड़के भी शामिल हैं.

पीड़िता की आत्महत्या की खबर हुई वायरल

जहां सोशल मीडिया की मदद से दिल्ली पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद मिली। वहीं दूसरी तरफ इसी सोशल मीडिया ने पुलिस के होश भी उड़ा दिए. दरअसल, ट्विटर पर पीड़िता की आत्महत्या की खबर वायरल होने लगी. दिल्ली पुलिस ने आनन-फानन में पीड़िता के परिजनों को संपर्क किया. यहां तक थाने की महिला SHO खुद घर पहुंची और देखा कि पीड़िता पूरी तरह सुरक्षित है.

अफवाह फैलाने वाले पर की जाएगी कार्रवाई

इस फेक न्यूज पर विराम लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि पीड़ित युवती की आत्महत्या संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट झूठी और अफवाह है. पुलिस अधिकारी ने पीड़िता से मुलाकत की है वह पूरी तरह ठीक है.

In Shahdara kidnapping & sexual violence case,#DelhiPolice appeals everyone not to reveal identity of victim and spread misleading facts.

Necessary action is being taken by identifying those who have spread rumours in this matter.#DelhiPoliceUpdates@DCP_SHAHDARA@CPDelhipic.twitter.com/e0ovbq4S3U

— Delhi Police (@DelhiPolice) January 31, 2022