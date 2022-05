Delhi-NCR Rain LIVE: राहत के साथ आफत भी लाई दिल्ली की बारिश, सड़कें जाम और 19 उड़ानें डायवर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (Delhi Weather News) में आज सुबह-सुबह तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में सोमवार तड़के बारिश हुई जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. हालांकि, राहत के साथ-साथ दिल्ली की बारिश आफत भी लेकर आई. आंधी-पानी से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, मगर ट्रैफिक की समस्या से भी दिल्लीवालों को जूझना पड़ रहा है. इतना ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से विमान सेवा भी प्रभावित हो गई है. भारत मौसम विज्ञान विभागने अगले दो घंटों तक तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है.

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में बारिश को लेकर आज यानी सोमवार को ऑरेंज अलर्ट और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग का कहना है कि दिल्ली के तापमान में गिरावट होगी. दिल्ली में आंधी की वजह से तापमान में भारी गिरावट हुई है. आज सुबह 5:40 से सुबह 7 बजे तक तापमान 11 डिग्री सेल्सियस गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस हो गया.

दिल्ली में बीते दो दिनों से बूंदाबांदी के साथ बारिश का मौसम तो बना हुआ था, मगर सोमवार तड़के जोरदार बारिश हुई. दिल्ली-एनसीआर में सुबह 4 बजे के करीब से ही बारिश हो रही है. गुरुग्राम से लेकर एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है. चिलचिलाती गर्मी से एनसीआर में लोगों को राहत तो मिली, मगर कुछ परेशानियां भी आ गई हैं. दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरने की सूचना है. कई जगहों पर पेड़ों के उखड़ने से जाम की स्थिति आ गई है. राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है.

दिल्ली में बारिश से जुड़े सभी अपडेट:

-सुबह-सुबह तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश के कारण साउथ ईस्ट दिल्ली के महरौली-बदरपुर रोड पर कई जगह सड़क धंस गई, जहां पर डीटीसी की बस, RTV आदि भी फंस गई. जिसकी वजह से काफी जाम लग गया. इन बसों और गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन मंगवाना पड़ा.

-दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों ने कहा कि जयपुर, लखनऊ, इंदौर, अमृतसर और मुंबई के लिए कम से कम 19 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है.

-दिल्ली के वसंत विहार इलाके में जलभराव की वजह से लगा लंबा जाम.

-दिल्ली-NCR में बारिश की वजह से करीब 100 पेड़ गिरे हैं.

-दिल्ली के हॉजखास और आईआईटी इलाके में सड़कों पर पेड़ गिर गए और पानी भर गया है.

#WATCH | Strong winds uproot trees in Delhi, and rainfall causes waterlogging in some areas. Visuals near IIT and Hauz Khas Road. pic.twitter.com/dDSUKnSldy

-दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार, खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 40 से अधिक विमान के उड़ानों में देरी हुई. आंधी-पानी के कारण खराब मौसम की वजह से दिल्ली आने वाली लगभग 18 विमानें देरी से उड़ान भर रही हैं, जबकि दो उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.

-गुरुग्राम में बारिश की वजह से जलभराव.

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली.

#WATCH | Heavy rainfall in Delhi since morning causes traffic snarls in different parts of the city; visuals from ITO pic.twitter.com/DagL1h5UWD

— ANI (@ANI) May 23, 2022