Delhi Weather: दिल्ली में बारिश का 3 साल का टूटा रिकॉर्ड, मार्च महीने में 24 घंटे में सबसे ज्यादा

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi NCR Weather) में लोग मार्च के महीने में मानसून का लुफ्त ले रहे हैं. दिल्ली में सोमवार को सिर्फ तीन घंटे में 6.6 मिमी बारिश (Delhi-NCR Rain) दर्ज की गई है. जो पिछले तीन साल में मार्च के महीने में 24 घंटे की अवधि के दौरान हुई सबसे ज्यादा बारिश है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी है. राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में 6.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है. मौसम कार्यालय ने कहा कि बिजली चमकने और बारिश के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं.

IMD के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार की बारिश मार्च में तीन साल में 24 घंटे की अवधि में हुई सबसे ज्यादा बारिश है. सोमवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है. इससे सड़कों पर जलजमाव हो गया और यातायात बाधित हुआ. इससे पहले दिन में दिल्ली में मौसम सुहावना रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

#WATCH | Waterlogging witnessed in several parts of Delhi after the rainfall. Visuals from the area near Dhaula Kuan. pic.twitter.com/3atAnPoQmk

— ANI (@ANI) March 20, 2023