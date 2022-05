दिल्ली दंगों में बंदूक तानने वाले शाहरुख का जेल से बाहर आते ही भव्य स्वागत, उमड़ पड़ी भीड़; देखें VIDEO

नई दिल्ली: दिल्ली दंगे के आरोपी और एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान के जेल से बाहर आने पर उसका भव्य स्वागत किया गया है. आरोपी शाहरुख पठान 23 मई को जैसे ही चार घंटे के पैरोल पर जेल से बाहर आया, उसके स्वागत को घर के पास भीड़ उमड़ पड़ी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि की है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 23 मई को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए शाहरुख पठान 4 घंटे के पैरोल पर अपने घर आया था. जेल से बाहर निकलकर आरोपी शाहरुख पठान जैसे ही घर आया, उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग खूब चिल्लाते भी दिखे. वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ उसके साथ चल रही है और लोग चिल्लाते दिख रहे हैं.

बता दें कि शाहरुख पठान वही है, जिसने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर कथित तौर पर बंदूक तान दी थी. बीते दिनों दिल्ली की एक अदालत ने मानवीय आधार पर दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को चार घंटे की पैरोल दी थी, ताकि वह अपने अस्वस्थ पिता से मिल सके.

एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान का स्थानीय लोगों द्वारा किस तरह भव्य स्वागत किया गया. उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. इतना ही नहीं, वीडियो में लोग उसके आगमन पर चिल्लाते और सीटी बजाते भी दिख रहे हैं. इस वीडियो को दिल्ली पुलिस ने कन्फर्म किया है.

#WATCH | Accused Shahrukh Pathan, who pointed a gun at a policeman during anti-CAA protests gets a welcome during 4-hour parole on his arrival at his residence on May 23. He got parole to meet his ailing father.

(The viral video has been confirmed by police) pic.twitter.com/Fc5HjuSdy2

— ANI (@ANI) May 27, 2022