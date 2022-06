दिल्ली में भलस्वा लैंडफिल से अब भी उठ रहे धुंए के बादल, आस-पास के लोग हो रहे परेशान

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली की भलस्वा लैंडफिल साइट पर तीन जून को आग लगी थी. जिस पर देर रात तक काबू कर लिया गया था लेकिन यहां अब भी धुंए के बादल बन रहे हैं. लगातार उठ रहे धुंए के कारण आस-पास के इलाकों के लोग को खास समस्या हो रही है. लोगों के अनुसार धुंए के कारण सांस संबंधी समस्या हो रही है. बता दें कि तीन जून को लगी आग यहां पर आगजनी की पांचवी घटना थी. तमाम बातों के बावजूद यहां से लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं.

भलस्वा लैंडफिल साइट पर बार-बार आग लगना चिंता का विषय बन चुका है. लोगों के अनुसार यहां पर आग लगने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तरी दिल्ली में स्थित भलस्वा लैंडफिल साइट पर बीते शुक्रवार को आग लगी थी. इससे पहले 26 अप्रैल को भी यहां आग लग गई थी. इस साल गाजीपुर लैंडफिल साइट में अब तक पांच बार आग लगने की घटना सामने आ चुकी है. बता दें कि 28 मार्च को जब यहां आग लगी थी तो काबू पाने में 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया था.

#WATCH | Delhi: Plumes of smoke continue to rise from the Bhalswa landfill site where a fire broke out on June 3rd. pic.twitter.com/1cNTJTZGRd

— ANI (@ANI) June 7, 2022