नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर इलाके (North East Delhi Tahirpur) में स्थित एक चर्च में हंगामा, नारेबाजी और तोड़फोड़ (Church Vandalism) करने का मामला सामने आया है. हिंदूवादी संगठनों की ओर से चर्च के परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करने और नारेबाजी करने के आरोप लगे हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से की गई शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है. घटना रविवार सुबह की बताई गई है, जब चर्च में प्रार्थना की जा रही थी.

एनडीटीवी में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के मुताब‍िक एक पुलिस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य रविवार सुबह प्रार्थना के दौरान दिल्ली के एक चर्च में घुस गए, तोड़फोड़ की और परिसर के अंदर नारे लगाए. इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें भी आई हैं, पुलिस ने कहा कि उन्होंने चर्च में हंगामा करने में शामिल एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है. एहतियात के तौर पर चर्च में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

