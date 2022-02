Weather Alert: दिल्ली से लेकर हरियाणा तक हाड़ कंपा रहा है मौसम, जानें कब तक जाएगी सर्दी

दिल्ली. तेज धूप को देखते हुए लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि अब सर्दी अलविदा कह चुकी है. लेकिन एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं. बादल, हल्की बारिश, सर्द हवाएं और धुंध ने एक बार फिर लोगों की दिनचर्या बदल दी है. दिल्ली से लेकर हरियाणा तक मौसम का असर देखने को मिल रहा है. लोगों का इस कारण खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. शाम सात बजे तक दिल्ली का तापमान 18 डिग्री और हरियाणा का तापमान 16 डिग्री नोट किया गया.

दरअसल मौमस विभाग ने आठ फरवरी को चेताया था कि 9 और 10 फरवरी को मौसम एक बार फिर पलटेगा. इस कारण बारिश, तेज सर्द हवाएं और धुंध परेशान कर सकती हैं. बारिश और मौसम के तीखे तेवर के कारण हरियाणा और दिल्ली में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. बारिश और धुंध के कारण विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार, पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है और देश के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है. इसके अलावा दिल्ली के आस पास और हरियाण में काफी तेजी से सर्द हवाएं भी चल रही हैं, जो ठिठुरन बढ़ा रही हैं.

09/02/2022: 16:30 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Yamunanagar, Jind (Haryana) during next 2 hours. pic.twitter.com/Wj4NxidfyL

— India Meteorological Department (@Indiametdept) February 9, 2022