दिल्ली के वाहन चालक सावधान! प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वालों का अब कटेगा मोटा चालान

नई दिल्ली. दिल्ली में वाहन चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं. अगर आपने भी अपनी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाएं हैं तो मोटा चालान भरने के लिए तैयार रहें. दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है.

ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित किया है. उसने ट्वीट किया है, ‘दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी. दिल्ली में शोर नहीं.’

Starting today, #DelhiTrafficPolice shall be penalising those who use pressure horns and modified silencers in their vehicles.#DelhiMeinShorNahi pic.twitter.com/5z7ZrYaCat

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 20, 2022