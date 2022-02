नई दिल्ली. दिल्ली में सोमवार से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया. इस दौरान सुबह बच्चों से मिलने के लिए राजधानी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली कैंट ‌स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम, हमारे बच्चे और टीचर शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते स्कूलों को बंद करने से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया है. इसका असर पूरी की पूरी पीढ़ी पर पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि स्कूल तो खोल दिए गए हैं लेकिन इस दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और तय किया गया है कि पेरेंट्स की मंजूरी से ही बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा. स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से 60 से 70 प्रतिशत बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं.

ऑनलाइन पढ़ाई तो एक विकल्प

इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि जब बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई तो सिर्फ एक विकल्प है. पढ़ाई जितनी अच्छी क्लास में बैठ कर की जाती है उतनी ऑनलाइन नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि स्कूल एक बार फिर खुल रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोबारा स्कूलों को बंद न करना पड़े. सिसोदिया ने कहा कि बच्चे और टीचर दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं और उनका कहना है कि जो भी स्कूल बंद रहने के चलते पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसे कवर अप कर लेंगे.

Delhi Deputy CM and Education Minister, Manish Sisodia interacts with students at Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Delhi Cantt.

