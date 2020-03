Delhi Violence: हिंसा की अफवाह पर पुलिस की अपील- ना दें ऐसी अफवाहों पर ध्यान, हालात सामान्य

Delhi Police PRO MS Randhawa: Some people have been detained for rumour-mongering and cases are being registered against them. Strict action will be taken against those who spread rumours & hate speech. pic.twitter.com/ZOvC3auze7

— ANI (@ANI) March 1, 2020



RUMOR IS THE BIGGEST ENEMY.

A rumor has been noticed that there is some tension in Khyala-Raghubir Nagar area of West District. There is no truth behind it. All are requested to keep calm as the situation is absolutely normal & peaceful. @LtGovDelhi @CPDelhi @ANI @DelhiPolice

— DCP West Delhi (@DCPWestDelhi) March 1, 2020



Joint CP, Western Range and @DCPWestDelhi clarifying that the situation is completely peaceful and normal. pic.twitter.com/8rWmP1x2T1

— Delhi Police (@DelhiPolice) March 1, 2020



Do NOT believe in ANY Rumours regarding incidents in Sangam Vihar,Ambedkar Nagar,Hauz Rani or ANY other area.All Officers are alert and patrolling and STRICT Action will be taken against those spreading rumours@CPDelhi @LtGovDelhi @DelhiPolice

— DCP South Delhi (@DCPSouthDelhi) March 1, 2020

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में भड़की हिंसा (Violence) के बाद जहां राजधानी में शांति का माहौल बन गया था, तो वहीं रविवार शाम को कुछ जगहों पर हिंसा की अफवाह फैल गई. इस अफवाह के बाद डीसीपी नॉर्थ दिल्ली, डीसीपी साउथ दिल्ली, डीसीपी वेस्ट दिल्ली और स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया के साथ सड़कों पर भी मोर्चा संभाल लिया. देर रात सड़कों और गलियों में पुलिस की पेट्रोलिंग (Police Patrolling) जारी है. हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. आइये जानते हैं पुलिस अधिकारियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी.न्यूज18 से बातचीत में दिल्ली के सीपी एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिये कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं. यह एक साजिश प्रतीत होती है. हम इस मैटर की अच्छे से जांच कर रहे हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हैं और जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.रात 8.43 बजे दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने तनाव को लेकर अपना स्पष्टीकरण जारी किया. उन्होंने बताया, 'हमें पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, मदनपुर खादर, राजौरी गार्डन, हरी नगर और ख्याला से कुछ डराने वाली खबर मिली है. लोगों से अपील है कि इन बातों पर भरोसा ना करें. पुलिस सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है. अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.'राजौरी एसएचओ ने कहा, 'सब कुछ ठीक है. हम तिलक नगर में सट्टा गैंग को पकड़ने गये थे और उन्होंने इस तरह की अफवाह फैला दी. हां, तुगलकाबाद और गोविंदपुरी में दहशत का माहौल था. लेकिन जामिया ओखला सरिता विहार में ऐसे ही अफवाह फैल गई.वहीं, डीसीपी स्पेशल ब्रांच ने कहा कि, ये अफवाहें केवल दहशक का माहौल पैदा करने के लिये उड़ाई गई थीं. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. हम ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. आप लोग भी इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें. ज्वाइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव बदरपुर एरिया में गश्त कर रहे हैं. ज्वाइंट सीपी वेस्ट शालिनी सिंह अफवाहों के मद्देनजर पश्चमी दिल्ली के लोगों से लगातार मिल रही हैं. वेस्ट दिल्ली के कई हिस्सों में रात से ही पुलिस तैनात है.डीसीपी साउथ दिल्ली ने कहा, 'संगम विहार, अंबेडकर नगर, हौज रानी या किसी अन्य क्षेत्र में घटनाओं के संबंध में किसी भी अफवाहों पर विश्वास न करें. सभी अधिकारी सतर्क और गश्त कर रहे हैं और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'बता दें, रविवार रात को दिल्ली के कुछ इलाकों में उपद्रव की अफवाह फैली. इस कारण आम लोगों में काफी दहशत फैल गई. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने संयम रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. वहीं, दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से तिलक नगर सहित 7 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए थे. इस संबंध में जानकारी मिली है कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली पुलिस के कहने पर यह निर्णय लिया. वैसे करीब एक घंटे बाद इन सारे सात मेट्रो स्टेशनों के गेट को खोल दिया गया.राजधानी के रोहिणी इलाके में भी देर शाम उपद्रव की खबर फैली. लेकिन बाद में पुलिस ने इन सभी खबरों को अफवाह बताया. इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई. पुलिस का कहना है कि बहुत सारी ऐसी कॉल हो रही है, जिससे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है.राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर दिल्‍ली पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है. पुलिस ने इस बाबत कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे कोई भी भड़काऊ सामग्री न डालें. अफवाह फैलाने वाली सुचनाएं या वीडियो प्रसारित न करें. अगर लोगों को ऐसी किसी सामग्री की जानकारी मिलती है तो साइबर हेल्‍पलाइन 155260 या साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन (cybercrime.gov.in) पर इसकी शिकायत कर सकते हैं.