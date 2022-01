Delhi Weather: दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर, कई इलाकों में कम हुई विजिबिलिटी

नई दिल्ली. पहाड़ों में हो रही बर्फबारी (Snowfall) का असर देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में पड़ रहा है. दिल्ली में ठंड बढ़ गई है. गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में भी कमी आई है. विजिबिलिटी (Visibility) कम होने से सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. वहीं लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है. कंपकंपाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. इस तरह दिल्ली पर कोहरे और ठंड (Fog and Cold) की दोहरी मार पड़ी है.

दिल्ली में आज सुबह से ही ठंड काफी देखी गई. राजपथ और लाजपत नगर इलाके में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिक तम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मौसम विभाग ने भी कोहरे के छाए रहने की संभावना जताई है.

♦ Visibility recorded (at 0530 hours IST of today)(200 m or less): Bhatinda and Agra-0; Amritsar and Bahraich-25; Delhi(Palam), Gaya, Bhagalpur and Purnea-50; Delhi (Safdarjung), Bareilly, Gwalior, Guna, Gorakhpur and Agartala-200

