Delhi Weather: मार्च के बाद अब अप्रैल में भी सताएगी गर्मी, 40 डिग्री पार हुआ पारा

नई दिल्ली. मार्च में शहरवासियों को गर्मी ने अपने पूरे तेवर दिखाए और पिछले सालों के मुकाबले गर्मी ने नए रिकॉर्ड बनाए. गुरुवार को मार्च के आखिरी दिन दिल्ली का तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस 39.5 (Degrees Celsius) रहा. यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. हालांकि दिल्ली एनसीआर समेत, शहर के कुछ हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया था. लू का दौर भी लगातार जारी है और यह राजधानी सहित दिल्ली एनसीआर के लिए लगातार तपिश को बढ़ा रहा है. आईएमडी (India Meteorological Department) के अनुसार लू के कारण गुरुवार को शहर के तीन हिस्सो में पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर ​गया.

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को गुरुग्राम Gurgaon में 41.4, नरेला (Narela) में 41.6 और पीतमपुरा (Pitampura) में 41.1 डिग्री सेल्सियस पारा रहा. सफदरगंज (Safdarjung observatory) की बात करें तो यह शहर का सबसे गर्म हिस्सा रहा. यहां तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा. शहर में न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, इस कारण उमस ने भी लोगों को परेशान किया. राजधानी में उमस (Humidity level) 80 से 28 प्रतिशत के बीच रही.

Heat Wave Spell likely to continue over Central & West India during next 4-5 days and Reduction in intensity of Heat Wave Spell over Northwest India during 01st-03rd April, 2022. pic.twitter.com/eMRUIGZpar

