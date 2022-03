Weather Alert: अब दिल्ली में तेजी से बढ़ेगी गर्मी, होली के बाद झुलसाने वाला होगा मौसम

नई दिल्ली. लम्बे समय तक सर्दी ने दिल्लीवासियों को परेशान किए रखा था. लेकिन अब मौसम बिलकुल खुल चुका है. सुबह और रात में जहां मौसम खुशनुमा है, वहीं दिन के समय दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सूरज की तपिश और बढ़ेगी. दिन के समय गर्म हवाएं शहरवासियों को परेशान कर सकती हैं.

दिल्ली के सभी इलाकों में मौसम की तल्खी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स कांप्लेक्स इलाका 32.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 19.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे गर्म इलाका रहा. बताया जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले सप्ताह में गर्मी और तेज हो जाएगी. होली के बाद से मौसम में नया बदलाव देखने को मिलेगा.

Significant Weather Features dated 11.03.2022:

 Maximum temperatures likely to rise by 2-5°C over Northwest & Central India from 12th March, 2022.

Gradual rise in maximum temperatures by 2-4°C very likely over Gujarat State during next 5 days.

 pic.twitter.com/4FoNiCnS2U

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 11, 2022