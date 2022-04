Weather Update: हर दिन सता रही गर्मी, राजधानी में कई जगह 40 पार तापमान, जानें कैसे रहेंगे आने वाले दिन

नई दिल्ली. दिल्ली के अधिकांश ​इलाकों में सोमवार को तापमान अधिकतम रहा. दिल्ली का तापमान सोमवार को 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली में चल रही लू और शुष्कता के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. मौसम विभाग (India Meteorological Department) (IMD) के अनुसार आज यानी मंगलवार को भी दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. आज दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री के पार रहेगा और शहर के कुछ हिस्सो में यह 40 पार भी जा सकता है. आज सुबह के तापमान की बात करें तो सुबह आठ बजे दिल्ली का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, आज न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

आईएमडी के अनुसार मंगलवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन लोगों को गर्मी से जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. आईएमडी के अधिकारियों ने कहा कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी की स्थिति ‘गंभीर’ हो गई है.

Heat Wave Spell likely to continue over Punjab, south Haryana-Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during next 5 days and over Gujarat, Vidarbha, Jharkhand during next 2 days.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 4, 2022