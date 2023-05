हाइलाइट्स द‍िल्‍ली के साथ गाज‍ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ व हापुड़ की हवा हुई खराब कल हल्‍की बार‍िश की संभावना लेक‍िन पारा नहीं होगी 43 ड‍िग्री से कम 24 मई से द‍िल्‍ली एनसीआर में गर्मी से राहत म‍िलने की उम्‍मीद

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली-NCR में अब एक बार फ‍िर गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है. राजधानीवासी कई द‍िनों से गर्मी का दंश झेल रहे हैं. आने वाले समय में द‍िल्‍ली-एनसीआर के साथ-साथ कई राज्‍यों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने के आसार जताये जा रहे हैं. कल रव‍िवार को भी भीषण गर्मी के चलते अध‍िकतम तापमान 43 ड‍िग्री र‍िकॉर्ड क‍िया गया था. वहीं, आज और कल का तापमान भी 43 ड‍िग्री रहने का पूर्वानुमान जताया गया है. हालांक‍ि कल मंगलवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी (Light Rain or Drizzle) के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जरूर जताई गई है लेक‍िन पारा 43 ड‍िग्री तक ही रहने का अनुमान है ज‍िससे क‍ि गर्मी से कोई राहत म‍िलती नजर नहीं आ रही है.

आईएमडी के द‍िल्‍ली स्‍थानीय केंद्र के मुताब‍िक 22 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 43 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहने की संभावना है. दिल्ली-NCR में आज सोमवार को द‍िन के समय सतही तेज हवाएं (Strong surface winds during day time) चल सकती हैं. इसके चलते लोगों को गर्म लू का दंश झेलना पड़ेगा. हालांक‍ि कई द‍िनों से लगातार लोगों को गर्म हवा से दो चार होना पड़ रहा है. 21 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. हालांक‍ि इससे कुछ राहत म‍िलने की उम्‍मीद भी जताई गई है. लेक‍िन कल 23 मई को पारा 43 ड‍िग्री तक ही रहने की संभावना जताई गई है. इसके बाद इसके अगले चार द‍िन तक कम र‍िकॉर्ड होने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के मुताबिक 23 से 27 मई के दौरान आमतौर पर हल्की बारिश (Rainfall) या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए (Generally cloudy sky with Light Rain or Drizzle) रह सकते हैं. राजधानी द‍िल्‍ली में 23 और 24 मई को आंधी तूफान के साथ बार‍िश (Thunderstorm with rain) होने की संभावना जताई गई है. इसके चलते तापमान क्रमश: 39 और 36 ड‍िग्री तक रहने का पूर्वानुमान जताया गया है. वहीं, 26 और 27 मई को बार‍िश या गरज के साथ छींटे (Rain or Thundershowers) आने की संभावना है ज‍िसके चलते अध‍िकतम पारा (Maximum Temp) 37 और 38 ड‍िग्री तक र‍िकॉर्ड क‍िया जा सकता है.

बात करें द‍िल्‍ली की आबोहवा क‍ि तो कल रव‍िवार को वायु गुणवत्‍ता का स्‍तर खराब श्रेणी में रहा. द‍िल्‍ली का एक्‍यूआई 215 र‍िकॉर्ड क‍िया गया जोक‍ि खराब श्रेणी का माना जाता है. इसका लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य पर खराब असर पड़ता है. हालांक‍ि आज सोमवार सुबह 7बजे तक एक्‍यूआई 192 सूचकांक दर्ज क‍िया गया है.

इसके चलते यह अभी मध्‍यम श्रेणी में बना हुआ है. वहीं प‍िछले 24 घंटे में द‍िल्‍ली से सटे एनसीआर शहरों गाज‍ियाबाद में 233, ग्रेटर नोएडा 242, नोएड़ा 234, हापुड 243, मेरठ 212, गुरुग्राम में 143 और फरीदाबाद 152 एक्‍यूआई र‍िकॉर्ड क‍िया गया है. हर‍ियाणा के मुकाबले यूपी के इन शहरों में प्रदूषण का लेवल काफी ज्‍यादा र‍िकॉर्ड क‍िया गया है ज‍िसके चलते यह ‘खराब’ श्रेणी वाले शहरों में बने रहे.

