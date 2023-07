नई द‍िल्‍ली. उत्‍तर भारत के कई राज्‍यों में लगातार कई द‍िनों से हो रही मूसलाधार बार‍िश से देश की राजधानी द‍िल्‍ली में बाढ़ (Delhi Floods) के हालात पैदा हो गए हैं. दरअसल, यमुना नदी में बढ़े जलस्‍तर से नीचले इलाकों में बाढ़ की स्‍थ‍ित‍ि पैदा हो गई है. हर‍ियाणा की ओर से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना नदी में उफान आ गया है. दिल्ली के यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मच चुका है. कई रास्ते बंद हो गए हैं और गलियों से लेकर सड़कों पर पानी भर आए हैं.

खतरे के न‍िशान को पार कर चुकी यमुना नदी (Yamuna River) का जलस्‍तर बृहस्‍पत‍िवार सुबह के 6 बजे तक 208.41 मीटर र‍िकॉर्ड क‍िया गया ज‍िससे आने वाले द‍िनों में द‍िल्‍ली के नीचले इलाकों में हालात और बेहद खराब होने की संभावना जताई जा रही है. इस स्थ‍ित‍ि से कैसे न‍िपटा जाए, इसको लेकर बृहस्‍पत‍िवार को द‍िल्‍ली के उप-राज्‍यपाल वीके सक्‍सेना ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की आपात बैठक भी बुलाई है. मीट‍िंग में द‍िल्‍ली के सीएम अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी श‍िरकत करेंगे.

बताते चलें क‍ि दिल्ली से गुजरने वाली यमुना में ऐसा उफान पहली बार देखा गया है. इससे पहले साल 1978 में यमुना का वाटरलेवल 207.49 मीटर रिकॉर्ड क‍िया गया था. यानी इस बार यमुना के वाटरलेवल ने 45 साल पुराने र‍िकॉर्ड को तोड़कर नया कायम क‍िया है. इसके चलते राजधानी के कई नीचले इलाकों में बाढ़ की स्‍थ‍ित‍ि पैदा हो गई है. कई इलाकों में तो बुधवार को पानी घुस भी गया है.

कई इलाकों में खासकर मोनेस्‍ट्री मार्केट (त‍िब्‍बतिया मार्केट), आईएसबीटी में तो 6 फीट से ज्‍यादा तक पानी भर चुका है. पूरी मार्केट पानी से लबालब हो गई है. सैंकड़ों दुकानों में जलमग्‍न हो गई हैं ज‍िससे लोगों को भारी नुकसान भी हुआ है. दुकानदार अपने पैक‍िंग वाले कपड़ों को क‍िसी तरह से न‍िकालकर दूसरे फ्लोर या फ‍िर छत पर श‍िफ्ट करने की कोश‍िश भी कर रहे हैं. इसमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं म‍िलने से नाराज भी द‍िख रहे हैं.

हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना कम हो रहा है

इस बीच देखा जाए तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को यमुना के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण करते हुए यह भी कहा था राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के कर्मियों को तैनात किया गया है और यमुना नदी से सटे निचले इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को निकाला जा रहा है. राहत और बचाव के कार्य क‍िये जा रहे हैं. उन्‍होनें यह भी उम्मीद जतायी है क‍ि अगले कुछ दिनों में यमुना का जलस्तर कम हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना कम हो गया है.

