गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास की टोक्यो पैरालिंपिक बैंडमिंटन में जीत से आगाज, जर्मनी के खिलाड़ी को हराया

नई दिल्ली. गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) के जिलाधिकारी (District Magistrate) और पैरालिंपिक बैंडमिंटन खिलाड़ी (Paralympic badminton player) सुहास एलवाई (Suhas LY) ने आज टोक्यो पैरालिंपिक 2020) में जीत के साथ अपना आगाज किया है. टोक्यो पैरालिंपिक में डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के एसएल-4 मुकाबले में शानदार मैच खेला है. गुरुवार की सुबह उनका मुकाबला जर्मनी के खिलाड़ी निकलास जे पॉट के साथ हुआ. सुहास ने इस मुकालने को 21-9, 21-3 से जीत लिया और टोक्यो पैरालिंपिक में अपनी शुरुआत जीत के साथ की. अब शुक्रवार को उनका मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैरी सुसंतो के साथ होगा.

बता दें कि सुहास का जन्म कर्नाटक के छोटे से शहर शिगोमा में हुआ, वो जन्म से ही पैर से दिव्यांग थे. सुहास शुरुआत से आईएएस नहीं बनना चाहते थे. बचपन से ही को खेल को लेकर बेहद दिलचस्पी रखने थे. पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, जो सुहास की पढ़ाई शहर-शहर घूमकर होती रही. उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से कम्प्यूटर साइंस में इंजिनियरिंग पूरी की. इसके बाद साल 2007 में आईएएस बने.

Suhas Yathiraj gave #IND a good start in #ParaBadminton on Day 9⃣ of the #Paralympics, as he cruised through to a straight sets victory over #GER‘s Niklas Pott! #Tokyo2020 pic.twitter.com/InS1hfT8rN

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) September 2, 2021