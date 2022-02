DMRC ने लॉन्च की मेट्रो की वेबसाइट और App, यात्रियों को यहां मिलेगा हर अपडेट

दिल्ली. दिल्ली में मेट्रो (Delhi Metro) लोगों की प्रमुख लाइफ लाइन है. मेट्रो शहरवासियों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऐसे में डीएमआरसी (Delhi Metro Rail Corporation) ने बुधवार को अपग्रेडेड वेबसाइट (Website) और मोबाइल ऐप (Mobile App) लॉन्च की. इसके जरिए अब लोगों किसी भी जानकारी ​के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. अब मोबाइल पर ही लोग अपनी यात्रा से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. डीएमआरसी के अनुसार यह वेबसाइट किसी भी अन्य मेट्रो वेबसाइट से बेहतर है और लोगों को इससे काफी सुविधा होगी.

मेट्रो की वेबसाइट और ऐप से लोगों को कई तरह की बेसिक जानकारियां मिल जाएंगी. इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा और समय की भी बचत होगी. इसमें मेट्रो के सभी स्टेशन पर प्रवेश और निकास के कितने गेट है, कितनी लिफ्ट हैं, कौन से खुले है, कौन से बंद हैं, पार्किंग कहां हैं, स्टेशन से लास्ट माइल कनेक्टविटी के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं, किराया कितना है जैसे सवालों के जवाब अब आसानी से उपलब्ध हैं.

वेबसाइट और एप में मिलेगी अप टू अपडेट जानकारी

दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह के अनुसार मेट्रो की यह वेबसाइट पूरी तरह से यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. हिन्दुस्तान की खबर के अनुसार, इस वेबसाइट में कई ऐसे आॅप्शन हैं जो इसे अन्य मेट्रो वेबसाइट से अलग और खास बनाते हैं. डीएमआरसी का कहना है कि जब लोग इसका प्रयोग करेंगे और वे इसे लेकर अपनी ओपिनियन देंगे तो उन सुझावों के अनुसार वेबसाइट को रेग्युलर अपडेट किया जाएगा.

This website (https://t.co/ssT7tzMfc3) & mobile app are ready to be experienced by our passengers. The app can be downloaded/updated via the Google Play Store on Android & App Store on iOS. Read more https://t.co/VZvwjvPKeF#NextGenTravel #DelhiMetro pic.twitter.com/FHKj11mur3

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) February 23, 2022