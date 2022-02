बन कर तैयार हुआ Skywalk, विस्तार से जानिए इससे जुड़ी एक-एक डिटेल और क्या होगा आपको फायदा

दिल्ली. कोरोना महामारी के कारण राजधानी के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं,​ जो समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं. इन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बन रहा स्काईवॉक. जुलाई 2019 में टेंडर पास होने के बाद 2020 के आखिर में यह प्रोजेक्ट शुरू हो गया था. प्लानिंग के अनुसार यह काम नौ माह में पूरा होना था लेकिन महामारी के कारण यह काम लम्बा ​खींच गया. ​अब शहरवासियों के लिए खुशखबरी है. यह स्काईवॉक अब बनकर तैयार हो चुका और फाइनल टच दिया जा रहा है. डीएमआरसी से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस माह के अंत तक या मार्च पहले वीक में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह और अन्य अधिकारी इसका उद्घाटन करेंगे.

आम लोगों को मिलेगा सीधे फायदा

इस स्काईवॉक से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी. इसके शुरू होने के बाद से मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन और येलो लाइन के दोनों मेट्रो स्टेशन, अजमेरी गेट की तरफ बना डीटीसी का बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन परिसर में बना ऑटो-टैक्सी स्टैंड और रेलवे स्टेशन तथा मेट्रो स्टेशन की मल्टीलेवल पार्किंग आपस में आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे. यानी की लोगों को इन जगहों पर आने जाने के लिए पैदल सड़क पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चूंकि इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई थी इस कारण इसकी लागत भी बढ़ गई थी. लोग स्काईवॉक के जरिए सीधे और सुरक्षित तरीके से इन सभी जगहों के बीच आ-जा सकेंगे. इसे लेकर पहले 24 करोड़ की लागत का अनुमान था लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 30 करोड़ से ज्यादा रुपये लग चुके हैं.

In a step towards providing seamless connectivity between New Delhi Railway station & adjacent New Delhi Metro station on Yellow & Airport Express Lines, a dedicated skywalk, constructed by DMRC in association with Northern Railways, is all set to be opened for public very soon. pic.twitter.com/DnhNkZsAeu

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) February 10, 2022