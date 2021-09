दिल्ली पुलिस के लिए पहेली बना किर्गिस्तान के मां-बेटे का डबल मर्डर, PM रिपोर्ट का इंतजार

नई दिल्ली. दिल्ली के कालकाजी में 21 सितंबर को किर्गिस्तान की महिला और उसके बेटे की हत्या (Double murder of mother and son of Kyrgyzstan) की गुत्थी अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है. मां-बेटे के डबल मर्डर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Post Mortem Report) अभी तक नही आई है, जिसका दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को इंतज़ार है.

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर कैलाश (Greater Kailash) में रहने वाली किर्गिस्तान की महिला मिसकल और उसके 13 महीने के बेटे की लाशें जिस जगह मिली थी. उस वक्त घर के अंदर 1 युवक और 4 महिलाएं घर के अंदर मौजूद थीं. सब अलग अलग कमरों में थे. जिन्होंने पुलिस की पूछताछ में खुद को बेकसूर बताया है लेकिन ये सभी 5 लोग पुलिस के रडार पर हैं. मृतको को कई चाकू मारे गए हैं, जिससे कत्ल और कातिल की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है.

चाकुओं से गोदकर की गई हत्या

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि जिस तरह से दोनों के चाकू लगे हैं. उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर की क्या ओपिनियन होती है. उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे. ग्रेटर कैलाश में रहने वाली मिसकल अपनी दोस्त के साथ उसके घर कालकाजी रहने आ गई थी, लेकिन रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मां बेटे की हत्या हो गई. इनमें से किसी ने चाकू मारे हैं या कोई बाहर से वारदात को अंजाम देने आया था. क्योंकि 2 लोग अलग कमरे में थे और बाकी लोग दूसरे कमरे में थे. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करेगी.

पीएम रिपोर्ट करेगी डबल मर्डर का खुलासा

बता दें कि किर्गिस्तान की जिस महिला की हत्या हुई थी वह प्रेग्नेंट थी. वारदात की रात से कुछ घंटे पहले उसने अपने पति से अस्पताल में चेकअप के लिए जाने के लिए कहा भी था, जिसके बाद इसी बात पर दोनों पति-पत्नी के बीच जमकर बहस हुई थी. और उसके बाद पति उन्हें घर छोड़कर कहीं दोस्त के पास चला गया था. पति के जाने के बाद मृतक की उज्बेकिस्तानी दोस्त उसे अस्पताल लेकर गई थी और उसके बाद दोनों मां-बेटे को कालकाजी में अपने फ्लैट में लेकर आई थी, जहां उनकी हत्या हो गई थी.