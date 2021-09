नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) के पर‍िवहन व‍िभाग (Transport Department) की फेसलेस सुव‍िधा (Faceless Facility) इन द‍िनों पूरी तरह से ह‍िट ल‍िस्‍ट में चल रही है. लोगों की भारी ड‍िमांड के चलते जहां हर रोज सरकार की ओर से नए बदलाव भी क‍िए जा रहे हैं. वहीं, अब सरकार ने उन लोगों को भी सुव‍िधा देने की तैयारी की है ज‍िनके लाइसेंस में नाम या जन्‍मत‍िथि की करेक्‍शन होने की जरूरत है. सरकार संबंध में जल्‍द ही नई सुव‍िधा का ऐलान करने जा रही है.

आध‍िका‍र‍िक सूत्रों की मानें तों द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) का पर‍िवहन व‍िभाग लर्नर लाइसेंस (Learners Licence) और ड्राइव‍िंग लाइसेंस धारकों को लाइसेंस में नाम और जन्‍मत‍िथि के अलावा अन्‍य कोई सुधार या बदलाव करने की सुव‍िधा देने जा रहा है. इस सुव‍िधा से ऐसे लोगों को बड़ा फायदा म‍िल सकेगा जोकि लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं.

इस बीच देखा जाए तो परिवहन व‍िभाग के ज्‍वाइंट कम‍िश्‍नर (ऑपरेशंस) डॉ. नवलेंद्र कुमार स‍िंह की ओर से इस संबंध में एक आदेश भी जारी क‍िया गया है. इस आदेश के बाद अब सभी लाईसेंसधारक कुछ जरूरी दस्‍तावेजों के आधार पर अपने लाइसेंस में नाम व जन्‍म त‍िथ‍ि के अलावा अन्‍य करेक्‍शन आद‍ि करवा सकेंगे या उसको सही कराने का काम कर सकेंगे.

लंबे समय से सुव‍िधा की ड‍िमांड कर रहे हैं लोग

द‍िल्‍ली के लोगों की ओर से इसको लेकर लंबे समय से मांग भी की जा रही थी ज‍िसको अब द‍िल्‍ली सरकार ने स्‍वीकार कर ल‍िया है. आदेश की प्रत‍ि सभी ट्रांसपोर्ट ऑथोर‍िटीज के मोटर लाइसेंस‍िंग ऑफ‍िसर्स (Moter Licensing Officers) को भी भेज दी गई है.

घर बैठे ही उठा सकेंगे इस सुव‍िधा का लाभ, नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्‍क्‍र

इस सुव‍िधा को शुरू करते हुए एक अच्‍छी बात यह होने जा रही है क‍ि आवेदक इसका लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं. ज‍िस तरह से द‍िल्‍ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के ल‍िए फेसलेस सुव‍िधा शुरू कर रखी है, उसी में इस सर्विस को भी अब शाम‍िल क‍िया जा सकेगा. यानी आने वाले समय में अब लोग घर बैठे अपने लाइसेंस में इन दोनों बदलाव को आसानी से करवा सकेंगे. इस कार्य के ल‍िए भी आवेदकों को ट्रांसपोर्ट ऑथोर‍िटीज (Transport Authorities) के चक्‍कर नहीं काटने पड़ेंगे.

मंत्री ने कहा-दस्‍तावेजों के जर‍िए लाइसेंस में जल्‍द बदलाव करवा सकेंगे लाइसेंस धारक

द‍िल्‍ली के ट्रांसपोर्ट म‍िन‍िस्‍टर कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने भी इस संबंध ट्वीट क‍िया है. उन्‍होंने ट्वीट करते हुए ल‍िखा है क‍ि ‘जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस धारको को लाइसेंस में नाम और जन्मतिथि सही करने का विकल्प देने का निर्णय लिया है. जल्द ही सभी लाइसेंस धारक आदेश में लिखे दस्तावेजो के जरिए लाइसेंस में अपना नाम और जन्मतिथि सही करने के लिए आवेदन कर सकेंगे.’

केंद्रीय सड़क पर‍िवहन की 2018 की अध‍िसूचना के अनुपालन में जारी हुआ नया आदेश

बताते चलें क‍ि द‍िल्‍ली सरकार की ओर से इस सुव‍िधा को देने के ल‍िए आदेश जारी कर द‍िया गया है लेकिन इस सुव‍िधा का लाभ जनता को कब से म‍िलेगा, इसका ऐलान करना अभी बाकी है. ट्रांसपोर्ट ड‍िपार्टमेंट की ओर से जारी आदेशों में केंद्रीय सड़क पर‍िवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways), भारत सरकार के (Government of India) एक अध‍िसूचना का भी जि‍क्र क‍िया है ज‍िसके अनुपालन में इस नए आदेश को जारी क‍िया गया है.

ट्रांसपोर्ट ड‍िपार्टमेंट ने इस अध‍िसूचना का हवाला देते हुए कहा है क‍ि 20 मार्च, 2018 को जारी की गई अध‍िसूचना के तहत ड्राइव‍िंग लाइसेंस (Driving Licence) और लर्नर लाइसेंस में दर्ज नाम और जन्‍म त‍िथि आद‍ि में बदलाव क‍िए जा सकेंगे. इसके अधिसूचना के अनुपालन में अब इस कार्य के ल‍िए अलग-अलग दस्‍तावेज न‍िर्धार‍ित क‍िए गए हैं.

लर्नर/ड्राइव‍िंग लाइसेंस में नाम व जन्‍मत‍िथ‍ि में करेक्‍शन कराने को यह दस्‍तावेज जरूरी

जन्‍मत‍िथि में करेक्‍शन कराने के ल‍िए आवश्‍यक दस्‍तावेज

-आधार कार्ड

-10वीं व 12वीं कक्षा का सर्टिफ‍िकेट या जन्‍मत‍िथ‍ि के साथ स्‍कूल लीव‍िंग सर्टिफ‍िकेट

-अगर पासपोर्ट होता उसकी प्रत‍ि

-म्‍युन‍िस‍िपल ऑथोर‍िटीज की ओर से जारी जन्‍म प्रमाण-पत्र

नाम में बदलाव के ल‍िए जरूरी दस्‍तावेज

-आधार कार्ड

-पासपोर्ट हो तो उसकी प्रत‍ि, या गजट नोट‍िफ‍िकेशन

-नाम बदलने के ल‍िए क‍िसी राष्‍ट्रीय संस्‍करण वाले अखबार (द‍िल्‍ली संस्‍करण) में द‍िए गए व‍िज्ञापन की कट‍िंग हो

-प्रथम श्रेणी ज्‍यूड‍िश‍ियल मज‍िस्‍ट्रेट या फ‍िर नोटरी से सत्‍याप‍ित हलफनामा

मह‍िला आवेदक के नाम में बदलाव कराने को जरूरी दस्‍तावेज

-प्रथम श्रेणी ज्‍यूड‍िश‍ियल मज‍िस्‍ट्रेट की ओर से सत्‍याप‍ित या नोटरी से सत्‍याप‍ित हलफनामा

-मैर‍िज या र‍िमैर‍िज सर्टिफ‍िकेट या तलाक की ड‍िक्री या डेथ सर्टि‍फ‍िकेट

– नाम बदलने के ल‍िए क‍िसी राष्‍ट्रीय संस्‍करण वाले अखबार (द‍िल्‍ली संस्‍करण) में द‍िए गए व‍िज्ञापन की प्रत‍ि