Video: DU के मिरांडा हाउस कॉलेज में दीवार फांदकर घुसे युवक, लगाए अभद्र नारें, पुलिस और महिला आयोग ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के महिला कॉलेज मिरांडा हाउस परिसर की दीवारों पर कुछ पुरुषों के चढ़ने के एक मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) सागर सिंह कलसी ने कहा कि उन्होंने वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अनधिकार प्रवेश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

मिरांडा हाउस की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि कई युवक परिसर में आयोजित दीपावली उत्सव के दौरान कॉलेज की दीवारों और गेट पर चढ़ गए तथा ‘महिला विरोधी और भद्दी टिप्पणियां’ कीं. कॉलेज की प्रधानाचार्य बी. नंदा ने कहा कि भीड़ ‘बहुत अधिक’’ थी और छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनज़र द्वार बंद कर दिए गए थे. नंदा ने कहा, ‘हालांकि, गेट बंद करने से भी भीड़ नहीं रुकी और लोगों ने दीवार फांदकर कॉलेज में प्रवेश करने का प्रयास किया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया.’

मिरांडा हाउस कॉलेज की एक छात्रा ने दिवार फांद कर परिसर में घुस रहे युवकों का वीडियो ट्वीट किया है, देखें यहां-

Men climbing over the walls to get into Miranda House during an open fest. What followed was horrible. Cat-calling, groping, sexist sloganeering and more. Men entering safe spaces to harass gender minorities is nothing new, but they out do themselves every time. pic.twitter.com/UkMAuJZKVU

