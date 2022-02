Metro यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 20 फरवरी को इन स्टेशनों के बीच नहीं मिलेगी ट्रेन

दिल्ली. शहरवासियों के लिए दिल्ली मेट्रो एक ऐसी सेवा है जो उनकी ​राह आसान बनाती है. या यूं कि बहुत से यात्री मेट्रो पर ही डिपेंड हैं. शायद यही कारण है कि डीएमआरसी भी यह ध्यान रखती है कि लोगों तक हर जरूरी सूचना पहुंच जाए. इस कड़ी में दिल्ली मेट्रो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक सूचना शेयर की है. इसके अनुसार विवार यानी 20 फरवरी को कश्मीरी गेट से लेकर राजीव चौक तक मेट्रो नहीं चलेगी. ऐसे में मेट्रो प्रशासन ने कहा है कि इस रूट की यात्रा बाधित रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

डीएमआरसी की ओर से जारी किए गए नॉटिफिकेशन के अनुसार चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. यही कारण है कि यात्रियों को इसकी जानकारी पहले ही दी जा रही है ताकि उन्हें परेशानी ना हो. साथ ही वे इस रूट पर आने जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था देख लें. बताया जा रहा है कि मेंटिंनेस वर्क के कारण संडे को इस रूट को बंद करने का फैसला लिया गया है. दरअसल रविवार को अधिकांश लोगों की छुट्टी रहती है इसलिए मेट्रो ने 20 फरवरी का दिन चुना है. अधिकतर मेंटिंनेंस वर्क के लिए छुट्टी के दिन को ही चुना जाता है. बहुत जरूरी होने पर ही वीक डेज में काम किया जाता है.

Chandni Chowk, Chawri Bazar and New Delhi Metro stations will remain closed. Metro services will be available between Rajiv Chowk and Kashmere Gate via violet line. Passengers can change trains at Central Secretariat and Mandi House. Read more https://t.co/BcBzDOtuwI

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) February 18, 2022