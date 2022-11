Earthquake News: भूकंप के तेज झटके से सहमा दिल्ली-NCR; ट्विटर पर आ गई मीम्स की बाढ़; देखें लोगों ने कैसे किया रिएक्ट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में देर रात करीब 1.57 बजे भूकंप आया और इन झटकों की वजह से लोग अचानक जग गए और घरों से बाहर निकलते देखे गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था. भूकंप आने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स और मीम्स की बाढ़ आ गई.

Earthquake in UP: लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के झटके, जानें कितनी थी तीव्रता

भूकंप के झटके महसूस होने के तुरंत बाद लोगों ने इसे कन्फर्म करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और देखते ही देखते ट्विटर पर भूकंप ट्रेंड करने लगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लोगों ने भूकंप के झटकों के वीडियो भी शेयर किए, जिसमें देखा जा सकता है कि भूकंप के झटकों से कैसे घरों की चीजें हिलने लगती हैं. लोग सोसाइटी के बाहर खड़े नजर आए.

It’s 2am in the morning and people are having a stroll on the streets… Reason – #Earthquake in #DelhiNCR #earthquake pic.twitter.com/OVW0PMcFXC — Aakash Biswas (@aami_aakash) November 8, 2022

दिल्ली में आए भूकंप के झटके पर एक ट्विटर यूजर ने मीम शेयर किया. कृष्ण राजपूत नामक ट्विटर यूजर ने एक फोटो मीम शेयर किया, जिसमें लिखा है- ‘मैं नहीं बचेगा इधर, मर जाएगा मैं.’ वहीं, एक अन्य ट्विटर यूजर साहिल कश्यप ने मीम शेयर किया, जिस पर लिखा था- ‘मेरे को धक-धक हो रैला है.’

हालांकि, कुछ लोगों ने इस भूकंप को काफी डरावना बताया है. एक यूजर ने लिखा कि पहले प्रदूषण और अब दिल्ली में भूकंप. एक अन्य यूजर ने भूकंप के झटके महसूस होने के बाद एक मीम शेयर किया, जिसमें लिखा है- ‘मृत्यु तो मेरी दासी है.’ वहीं, एक अन्य यूजर ने मीम शेयर कर लिखा- यह कब हुआ?

बता दें कि राजधानी के कई इलाकों में रात लगभग 1.57 बजे लोग इन भूकंप के झटकों से अचानक जगे. भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 90 किमी दक्षिण पूर्व नेपाल की सीमा के पास था. दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

Tags: Delhi news, Earthquake, Earthquake News, Earthquakes