D Company से जुड़ रहे हैं कई नामी राजनेताओं के नाम, ED की कार्रवाई में खुलने जा रहे हैं कई बड़े राज

दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी ED की मुम्बई ब्रांच की टीम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े करीबियों (gangster Dawood Ibrahim and his associates ) के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में टीम मुम्बई के आसपास 10 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है. दरअसल अंडरवर्ल्ड माफियाओं और उनके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जांच एजेंसी की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है. ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ईडी की टीम पिछले कुछ समय से माफियाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मसले पर तफ़्तीश कर रही थी, उसी दौरान कुछ राजनीतिक हस्तियों (senior politician from Maharashtra) से जुड़े इनपुट्स भी मिले जो उन माफियाओं के संपर्क में जुड़े हुए थे. लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से इनपुट्स को भी बेहद सतर्कता के साथ खंगाला जा रहा है.

गैंगस्टर, ड्रग्स कनेक्शन से लेकर हवाला कनेक्शन तक

जांच एजेंसी ईडी को मिले इनपुट्स से ये पता चला था कि महाराष्ट्र के कुछ बड़े स्तर के राजनीतिक हस्तियों के शह पर गैंगस्टर और माफियाओं द्वारा अवैध तौर पर कई जमीन, प्रोपर्टी पर कब्जा (land grabbing) करके लाखों-करोड़ों रुपये की वसूली (extortion) करके माफियाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है. इसके साथ ही ड्रग्स कनेक्शन (drugs), हवाला कारोबार (hawala) जैसे मामले भी अंजाम दिए जा रहे हैं.

डी कंपनी के खिलाफ जांच

हाल में ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ( NIA ) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यूएपीए एक्ट (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत मामला दर्ज किया था. उसी मामले को आधार बनाते हुए जांच एजेंसी ईडी अब आगे तफ्तीश में जुटी है. दरअसल जांच एजेंसी एनआईए की टीम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सहित उसकी D कंपनी (D company) के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और उससे जुड़े आरोपियों के खिलाफ आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई भी करने वाली है. एनआईए के सूत्रों के मुताबिक मुम्बई धमाके का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम पिछले कई सालों से पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. साथ ही आतंकवाद और नशे के कारोबार में दाऊद इब्राहिम और उसकी अंडरवर्ल्ड कंपनी जुटी हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय (Union Home Ministry) द्वारा एक निर्देश जारी करते हुए इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए की सौंप दिया गया (NIA has filed a case against underworld don) था.

