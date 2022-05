IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और उनके CA से ED ने की पूछताछ

रांची. झारखंड में कार्यरत माइनिंग सेक्रेटरी IAS अधिकारी पूजा सिंघल (mining secretary of Jharkhand Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED ) ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया और उसका बयान दर्ज करने में जुट गई. ये पूछताछ रांची स्थित ED के दफ्तर में हुई. ईडी के सूत्रों के मुताबिक, जो भी सवाल जवाब की प्रक्रिया है उसे कलमबंद यानी बयान को लिखित तौर ( written Statement ) पर लिया जा रहा है. अभिषेक झा से उसके व्यक्तिगत आय -व्यय (Income- expenses ) , तमाम चल -अचल संपत्तियों और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की आय -व्यय समेत अन्य जानकारियों को जनाने के लिए ईडी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

ईडी की तफ्तीश के दौरान सुमन कुमार नाम के एक चार्टेड अकाउंटेंट (CA ) को उसके रांची के बूटी मोड़ इलाके में सोनाली अपार्टमेंट स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था. जिसके पास से करीब 19 करोड़ 31 लाख रुपये नकद रुपये जब्त किया गया था. जब उस नकद राशि के बारे में पूछा गया था, तब वो कुछ भी बता पाने में असमर्थ था. लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था.

जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक, गिरफ्तार चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार का अभिषेक झा के साथ बेहद करीबी संबंध रहा है. लिहाजा इसी वजह से अभिषेक झा का अस्पताल सहित अन्य पैसों का लेनदेन एक चार्टेड अकाउंटेंट होने के नाते वही देखता था. उन दोनों के बीच के कनेक्शन को जानने के लिए रविवार के दिन अभिषेक झा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. रांची स्थित ईडी दफ्तर के एक कमरे में अभिषेक झा तो दूसरे कमरे में उसके चार्टेड अकाउंटेंट पूछताछ की गई . फिलहाल दोनों आरोपियों को अलग अलग अधिकारी पूछताछ किया गया है.

रविवार शाम तक जब पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. उसके बाद ईडी के अधिकारी दोनों के दर्ज बयानों को आपस में मिलान करने के बाद उसकी गंभीरता को नापेगी. अगर जांचकर्ताओं को ऐसा लगेगा कि दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की आवश्यकता है तो अभिषेक झा और चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है. लेकिन शुरुआती जांच के मद्देनजर फिलहाल कम से कम तीन दिनों तक कि पूछताछ अकेले-अकेले किया जाएगा.

ईडी के एक्शन से कई आरोपियों की सांस रुकी हैं झारखंड में

झारखंड में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है. पूजा सिंघल ,उसके पति अभिषेक झा और चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार से जुड़े हुए उससे कई अन्य लोगों की सांसें मानों रुकी हुई है ,क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है. कहीं उसका नाम इस मामले में जांच एजेंसी के सामने न आ जाए, जिससे उसकी परेशानी बढ़ जाए.

शनिवार को ईडी की रांची यूनिट द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुमन कुमार (Suman Kumar is a CA of IAS official ) को गिरफ्तार किया गया. उसके बाद रविवार को दोपहर करीब एक बजे ईडी की टीम अपने हिरासत में उसे रांची स्थित ईडी के दफ्तर लेकर आई पूछताछ करने के लिए ,उसके बाद थोड़ी के आराम के बाद दोपहर में करीब दो बजे पूछताछ सुमन कुमार से शुरु की गई ।

शुक्रवार सुबह को छापेमारी के दौरान करीब 19 करोड़ 31 लाख रुपये की नकदी (ED has recovered Rs 19.31 crores ) समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को जब्त किया गया था. उस रकम के बारे में ऐसा शक जताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन पूजा सिंघल समेत कई अन्य बड़े आरोपियों के साथ हो सकता है. लिहाजा उस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से जांच किया जा रहा है.

अगर छापेमारी की बात करें तो ईडी की टीम (Enforcement Directorate) द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले अवैध तौर पर मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal ) के आवास सहित कई चार राज्यों में 18 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी. ये खबर पूरे झारखंड के ब्यूरोक्रेसी में काफी चर्चा का केंद्र बन गई.

इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई बड़े घोटाले से जुड़े दस्तावेजों सहित और पिछले कई सालों से मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कई सफेदपोश अधिकारी ,नेताओं (Poltician ) ,ब्यूरोक्रेट के खिलाफ महत्वपूर्ण इनपुट्स और उनसे जुड़े कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है ,जिसे जांच एजेंसी द्वारा विस्तार से हर इनपुट्स को खंगालने में टीम जुट गई है.

ईडी के सूत्र के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जिस तरह से करोड़ो रूपये की नकदी और अन्य सबूत जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, उससे जुड़ी जानकारी को समझने के लिए और निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए उनका बयान दर्ज करना बेहद आवश्यक है. लिहाजा जल्द ही कई अन्य लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा.

ईडी की टीम जल्द ही भेजने वाली है कई आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस

झारखंड में IAS अधिकारी पूजा सिंघल ,उसके पति समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई और छापेमारी के दौरान कई अन्य आरोपियों के खिलाफ महत्वपूर्ण इनपुट्स और सबूत मिले हैं. इस मामले की पड़ताल के लिए अगले सप्ताह सोमवार से कई आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने का काम जांच एजेंसी द्वारा किया जा सकता है.

