नई दिल्ली. राज्य निर्वाचन आयोन ने नगर निगम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा टाल ​दी है. यह निर्णय केन्द्र की ओर से मिली सूचना के बाद लिया गया. इस बात को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया है. केजरीवाल का कहना है कि क्या केंद्र सरकार चुनाव को टालने या स्थगित करने के लिए निर्वाचन आयोग को कोई निर्देश दे सकती है?

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) एस. के श्रीवास्तव शाम पांच बजे संवाददाता सम्मेलन के दौरान तारीखों की घोषणा करने वाले थे. श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे शाम 4.30 बजे केंद्र सरकार से कुछ संदेश मिला है, इसलिए मैं अभी तारीखों की घोषणा करने में समर्थ नहीं हूं’. एसईसी ने कहा, ‘हम तारीखों की घोषणा करने वाले थे लेकिन अब उन्हें घोषित करने में 5-7 दिन और लगेंगे’.

श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि सरकार शायद ‘एमसीडी का पुनर्गठन’ करना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘हो सकता है कि वे तीनों निगमों को फिर से मिला दें इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा और फिर एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी होगी. हम उनकी सलाह पर गौर करेंगे. अगर तीनों निगम एक हो जाते हैं तो हमें उसी के अनुसार फैसला करना होगा। हम इस मुद्दे पर कानूनी राय ले रहे हैं’.

Can central govt “direct” any EC to delay/cancel any elections? Under which provision? Are these “directions” binding on EC?

Why is EC buckling under pressure?

मोदी जी अब इस देश में चुनाव भी नहीं करायेंगे? https://t.co/nVhpmrq1rG

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 9, 2022