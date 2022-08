किसान आंदोलन Live Updates: गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया

दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने प्रदर्शकारी किसानों को हिरासत में लिया. उधर सिंघु बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया है. यह बस किसानों से भरी हुई है जिसके बाद उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है. बस में सवार किसानों ने बताया कि वो जंतर मंतर जा रहे हैं. बस में पंजाब से आए किसान थे. इक्का-दुक्का वाहनों में जो किसान आ रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है.

Delhi Police detain farmers protesting at Ghazipur on the Delhi-UP border. Farmers are protesting today against unemployment. pic.twitter.com/wUV8arTPfa

— ANI (@ANI) August 22, 2022