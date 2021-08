Delhi: पीरागढ़ी स्थित बैट्री की फैक्ट्री में भीषण आग, तेज धमाके के बाद अफरा-तफरी का माहौल

नई दिल्ली. दिल्ली के पीरागढ़ी चौक इलाके में एक गोदाम (बैट्री की फैक्ट्री) में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन जैसे ही आग बुझाने और बचाव का अभियान शुरू हुआ, मौके पर जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया. इससे जिस कारखाने में आग लगी थी, उसकी इमारत ढह गई. इस आग में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है. सूत्रों के मुताबिक ये हादसा एक बैट्री की फैक्ट्री में हुआ है.

Delhi: Fire breaks out at a godown in the Peeragarhi Chowk area. 15 fire tenders rushed to the spot. No casualty reported so far. Details awaited.

— ANI (@ANI) August 8, 2021