Delhi News: जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, 6 मजदूर 'लापता'

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली के उद्योग नगर (Udyog Nagar) में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. जबकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और ऑपरेशन जारी है. वैसे अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इसके अलावा अभी आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी है. वहीं, फैक्‍ट्री मालिक के मुताबिक, आग लगने की घटना के बाद से छह मजदूरों कोई अता पता नहीं चल रहा है.



दिल्‍ली के पीरागढ़ी के नजदीक उद्योग नगर में जूता फैक्ट्री में आग लगने की ये घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुई. इसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी. कुछ देर बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची. इसके बाद से लगातार आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है. जबकि इस दौरान आग की लपटों के साथ ही काला धुआं भी उठता दिख रहा है. इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है.



Delhi: Fire breaks out at a shoe factory in Udyog Nagar, 24 fire tenders rushed to the site. No casualties reported so far. Details awaited.