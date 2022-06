दिल्ली: नरेला स्थित कालीन व क्रॉकरी फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है. दिल्ली के नरेला स्थित हमीदपुर गांव में गुरुवार की रात एक कारपेट और क्रॉकरी फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें दूर से ही विकराल नजर आ रही थीं. हालांकि राहत की बात यह रही कि मौके से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर एसके दुआ के अनुसार, फैक्ट्री की स्थापना के समय संबंधित विभाग से एनओसी नहीं ली गयी थी. शाम 6:45 बजे कॉल आई थी कि हमीदपुर गांव में गोदाम में आग है. इस गोदाम में कारपेट, क्रॉकरी और कई तरह के सामान हैं. यहां फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास एनओसी भी नहीं थी. अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

इससे पहले दिन में, राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर इलाके में शाह मस्जिद, बाटला हाउस के पास गुरुवार को आग लग गई. दिल्ली दमकल सेवा के अनुसार, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की सात से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और अब तक कुल 20 लोगों को बचा लिया गया है. बुधवार को आग लगने की चार घटनाएं हुई थीं.

Delhi | Fire broke out at a carpet and crockery factory’s godown in Hamidpur area earlier this evening. 19 fire tenders at the spot, fire fighting operations underway. pic.twitter.com/BtLtAIIc6g

— ANI (@ANI) June 9, 2022