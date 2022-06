दिल्ली: मंडावली थाने में आग लगने से मचा हड़कंप, कुछ संपत्तियों को नुकसान; 1 दिन में चौथी घटना

नई दिल्ली: दिल्ली में आग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. दिन की चौथी आग की घटना में दिल्ली के मंडावली थाने के मालखाना में बुधवार रात करीब 10:20 बजे आग लग गई. आग लगने के बाद थाने में हड़कंप मच गया. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल विभाग के मुताबिक, आग पर काबू पा लिया गया है और इसमें किसी के फंसे होने की कोई सूचना नहीं मिली है. स्थिति का जायजा लेने के लिए पूर्वी जिले का एक वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद था.

पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने कहा कि हमें रात 10:20 बजे आग लगने की सूचना मिली. इस अग्निकांड में किसी के हताहत और चोट की सूचना नहीं मिली है. जहां आग लगी है, वह थाने का मालखाना और हम यहां तरह-तरह की चीजें रखते हैं… फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है. 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया, हमारी टीम क्षति और नुकसान का आंकलन कर रही है. उन्होंने कहा कि कुछ संपत्ति के नुकसान होने की सूचना मिली है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

दरअसल, दिल्ली में पहली आग की घटना नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में मंगलवार की मध्यरात्रि के बाद हुई. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अग्निशमन विभाग को नॉर्थ ब्लॉक (टेलीफोन एक्सचेंज में गृह मंत्रालय का कमरा नंबर 82 ए, बी) से आग लगने की सूचना मिली. हालांकि, कुछ देर बाद आग पर काबा पा लिया गया.

Visuals from the Mandawali police station where a fire broke out in the Malkhana. No information has been received about anyone being trapped in the fire, says Delhi Fire Department pic.twitter.com/FsOWK2EyeV

— ANI (@ANI) June 8, 2022