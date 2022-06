दिल्ली के रोहिणी में आग लगने से मचा हड़कंप, आग बुझाने में जुटी दमकल की 8 गाड़ियां

नई दिल्ली. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी खबर सामने आई है. रोहिणी के बुद्ध विहार थाना क्षेत्र की एक इमारत में आग लग गई है. इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं, सूचना के बाद मौके पर स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है. फायर ब्रिगेड का कहना है कि मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां मौजूद हैं. आग बुझाने की कोशिश की जा रही है.

बता दें दिल्ली में इन दिनों आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो गई है. पिछले हफ्ते दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में भीषण आग लगने से हड़ंकप मच गया था. जानकारी के अनुसार आग काफी विकराल था और इसे बुझाने के लिए दमकल की 39 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं. आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया था. साथ ही किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं थी. डिप्टी चीफ फायर सुनील चौधरी ने कहा था कि सुबह 4:30 पर आग की खबर मिली थी. संकरी गली के कारण आग एक जगह से दूसरी जगह तक फैल गई. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला था. मौके पर दमकल की 45 गाड़िया मौके पर थीं.

A fire breaks out in a building in Rohini’s Budh Vihar police station area. Eight fire tenders present at the spot: Delhi Fire Service pic.twitter.com/FSUpigJiCj

